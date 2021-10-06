ВИДЕО ⟩ "Динамо" не смогло взять очки в Новосибирске

Матч проходил в ЛДС "Сибирь" и завершился победой новосибирской команды со счётом 3:1 (1:1, 2:0, 0:0).

Рижане вышли вперёд на 6-й минуте первого периода благодаря голу Эмиля Пуарье, но до перерыва хозяева сумели отыграться - автором гола стал Тревор Мёрфи. Во втором периоде хоккеистам "Сибири" ещё дважды удалось поразить ворота соперника - сначала отличился Алексей Кручинин, а точку в матче поставил Денис Голубев.

Рижское "Динамо" в данный момент с 12 очками в 15 матчах занимает предпоследнее, 11-е место в Западной конференции. "Сибирь" с 11 очками в 14 матчах занимает 8-е место в турнирной таблице Восточной конференции.