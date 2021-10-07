18+ ⟩ Пикантнее некуда! Группа Måneskin поучаствовала в голой фотосессии

Из фотографий можно сделать вывод, что Måneskin решили навсегда запомниться в статусе секс-символов. Фотосессии музыкантов и раньше были откровенными, но на этот раз они поднялись на новый уровень.

Позже участники группы также опубликовали фото из закулисья фотосессии. На снимках видно, что участники группы были обнаженными не только во время съемок, но и в раздевалке. Интимные места звезд закрыты звездочками-эмодзи.

Поклонники группы уверены, что артистов связывают не только дружеские отношения.

Среди фанатов Måneskin многократно ходили слухи о романе бас-гитаристки группы Виктории Де Анжелис с солистом Дамиано Давидом. Обе стороны опровергли слухи, сказав, что они лишь хорошие друзья. Ранее в СМИ сообщалось, что Дамиано состоит в отношениях с итальянской моделью Джорджией Солери, с которой он также уже помолвлен.

Сейчас группа находится на пике популярности. Недавно Måneskin объявили города и даты своего концертного тура Loud Kids On Tour 22, который состоится в следующем году, в том числе и в Риге. Билеты на концерты во всех городах были раскуплены всего за два часа. Многие звукозаписывающие компании мира хотят работать с талантливыми рокерами, но те продолжают заниматься музыкой в ​​Италии.