Единственный украинский олимпийский чемпион Токио решил продать медаль

Спортсмен заявил, что проведёт аукцион, а вырученные средства передаст на помощь больным детям.

"Она - честь и гордость нашей страны и благодарен Богу и команде, что именно мне посчастливилось привезти единственную золотую медаль для Украины! Но ещё я хочу сделать так, чтобы эта медаль принесла пользу, а не просто лежала на полке", - написал спортсмен.

Беленюк стал олимпийским чемпионом в весовой категории до 87 килограммов, одолев венгра Виктора Леринца. Эта медаль стала единственной золотой для Украины на минувших Олимпийских играх в Токио. На Олимпиаде-2016 в Рио-де Жанейро Беленюк завоевал серебро. На счету спортсмена также победы на чемпионатах мира и Европы.

Жан Беленюк родился в Киеве, его мать - украинка, отец - гражданин Руанды, который в 1994 году погиб в результате военного переворота в ходе гражданской войны на родине.