Учеников с симптомами простуды вновь призывают не приходить в школу
Министерство образования и науки (МОН) вновь призывает учащихся не приходить в школу с симптомами респираторных заболеваний.
Министерство образования и науки (МОН) вновь призывает учащихся не приходить в школу с симптомами респираторных заболеваний.
В министерстве напомнили, что 64% случаев Covid-19, выявленных в школах на прошлой неделе, были с симптомами.
Поэтому призываем родителей быть особенно ответственными за здоровье и своих детей, и окружающих людей", - заявили в МОН.
В министерстве подчеркнули, что вакцинация в сочетании с мерами безопасности, такими как ношение масок в определенных местах, отказ от скопления людей, регулярное мытье рук и проветривание помещений, является единственным способом совместно преодолеть Сovid-19 и вернуться к прежним условиям жизни. Это возможность снизить нагрузку на систему здравоохранения, чтобы пациенты, не связанные с Covid-19, также могли продолжать получать медицинскую помощь и услуги.
Как сообщалось, при скрининге выявлено 12,5% всех случаев Covid-19, зарегистрированных в учебных заведениях.
С 24 августа по 3 октября в образовательных учреждениях зарегистрировано 20 523 случая Covid-19. Из них в результате скрининга выявлено 2569 случаев, что составляет 12,5%.