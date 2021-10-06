Учеников с симптомами простуды вновь призывают не приходить в школу

В министерстве напомнили, что 64% случаев Covid-19, выявленных в школах на прошлой неделе, были с симптомами.

"К сожалению, в течение уже нескольких недель выясняется, что более чем в половине случаев заражения Covid-19 в школах дети посещали школу с симптомами простуды.

Поэтому призываем родителей быть особенно ответственными за здоровье и своих детей, и окружающих людей", - заявили в МОН.

В министерстве подчеркнули, что вакцинация в сочетании с мерами безопасности, такими как ношение масок в определенных местах, отказ от скопления людей, регулярное мытье рук и проветривание помещений, является единственным способом совместно преодолеть Сovid-19 и вернуться к прежним условиям жизни. Это возможность снизить нагрузку на систему здравоохранения, чтобы пациенты, не связанные с Covid-19, также могли продолжать получать медицинскую помощь и услуги.

Как сообщалось, при скрининге выявлено 12,5% всех случаев Covid-19, зарегистрированных в учебных заведениях.