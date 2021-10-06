6 октября в одном абзаце ⟩ Товары и цены в Lidl, очереди у больниц и возможные ограничения для всех

Все обсуждают: Президент Латвии Эгил Левитс уверен, что вот-вот введут режим чрезвычайной ситуации, министр здравоохранения Даниэль Павлютс не сомневается, что политической воли для быстрых и строгих мер хватит, эпидемиолог Никита Троянский говорит прямо: "Мы катимся в пропасть". Иными словами, все замерли и второй день ждут решений правительства, как приостановить лавинообразную заполняемость больниц. А их нет. Локдауны, естественный отбор или русское авось? В эфире "Кто вам платит?" ведущие обсудили, что нас ждет в ближайшие месяцы.