6 октября в одном абзаце ⟩ Товары и цены в Lidl, очереди у больниц и возможные ограничения для всех
RUS TVNET рассказывает, чем запомнится 6 октября.
RUS TVNET рассказывает, чем запомнится 6 октября.
События дня в одном абзаце: Завтра в Латвии откроются 15 магазинов Lidl. Кто уже готовится постоять в очередях? А если Вам уже не терпится, предлагаем узнать первыми, что продается и какие цены в Lidl. К сожалению, ситуация с Covid-19 в стране продолжает ухудшаться, ночью у больниц образовались очереди. За минувшие сутки в Латвии выявлен 1671 новый случай Covid-19. Ранее большее число заболевших в Латвии было выявлено только 31 декабря прошлого года. Пока в Латвии обсуждают, стоит ли водить ограничения для всех или только для невакцинированных, в Гватемале жители одного из поселков напали на сотрудников здравоохранения, вакцинировавших людей против Covid-19, и уничтожили примерно 50 доз. И о погоде. Во второй половине недели температура воздуха может опуститься ниже нуля градусов. Про отопление шутит не будем, просто надеемся, что оно уже есть у всех.
Все обсуждают: Президент Латвии Эгил Левитс уверен, что вот-вот введут режим чрезвычайной ситуации, министр здравоохранения Даниэль Павлютс не сомневается, что политической воли для быстрых и строгих мер хватит, эпидемиолог Никита Троянский говорит прямо: "Мы катимся в пропасть". Иными словами, все замерли и второй день ждут решений правительства, как приостановить лавинообразную заполняемость больниц. А их нет. Локдауны, естественный отбор или русское авось? В эфире "Кто вам платит?" ведущие обсудили, что нас ждет в ближайшие месяцы.
Чем себя порадовать?
Вышел новый выпуск видеоподкаста RUS TVNET "Кина - будет!". В подкасте по-прежнему обсуждают главные кинопремьеры! На этот раз объектом дискуссии стал новый фильм об агенте 007 "Не время умирать", который станет для Дэниела Крейга последним в роли британского суперагента.
Фото дня:
Возможность посмотреть на ураган изнутри появляется нечасто, однако благодаря снятому дроном видео теперь это могут увидеть все.