Правительство решит о сокращении контактов населения на 40-60%. Локдаун не обсуждается

По ее словам, первоочередная задача по снижению распространения инфекции - сокращение числа контактов населения на 40-60%. Она также добавила, что те, кто не вакцинирован, представляют гораздо большую угрозу для здоровья населения, поэтому ограничения в основном будут распространяться на эту группу людей.

Планируются также ограничения для вакцинированных. Силиня отметила, что ношение масок в общественных местах и ​​удаленная работа - это то, без чего нельзя обойтись.

При этом она сообщила, что на данный момент локдаун не обсуждается.

Министр юстиции Янис Борданс (JKP) отметил, что вакцинированные сознательно сделали все необходимое, чтобы защитить себя и других. Установив ограничения, применимые ко всем, у невакцинированных людей может создаться впечатление, что вакцину против Covid-19 делать не стоит, поскольку ограничивают всех.

По его мнению, необходимо вдаваться в подробности и постараться принять наиболее взвешенное решение.

Он также сообщил, что сегодня вечером юристы Минюста работают над разработкой нормативных актов - как по законопроектам о чрезвычайных ситуациях, так и по тем, которые не предусматривают введение режима чрезвычайной ситуации, но при этом будут введены определенные ограничения. Об этом будет решено завтра совместно с министрами.

Борданс сказал, что готов ко всем вариантам, но решение нужно принимать вместе с экспертами.