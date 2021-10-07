Слова Путина помогли сбить стремительный рост цен на газ в Европе

Он также поручил обеспечить соблюдение всех контрактных обязательств "Газпрома" по транзиту российского газа через территорию Украины. По его выражению, не нужно подрывать доверие к российской газовой монополии и "не надо никого ставить в трудное положение, включая Украину, несмотря на все моменты, связанные с российско-украинскими отношениями".

Увеличить поставки в Европу, которая сейчас остро нуждается в газе, за счет транзита через Украину можно, признал Путин. "Только для "Газпрома" это в убыток", - объяснил он, почему этого не будет. Главная причина, по его словам, в изношенности украинской газотранспортной системы": "Не ремонтировалась десятилетия и там в любой момент может что-то лопнуть".

Украина, однако, заявляет о надежности своей газотранспортной системы и считает, что нежелание России использовать ее вызвано намерением оказать на страну политическое и экономическое давление. США неоднократно заявляли, что Москва может использовать вопрос газа как политический инструмент и призывали ее поставлять Европе больше топлива именно через Украину.

После слов Путина фьючерсные цены на газ в Европе опустились более чем на 600 долларов.

Цены на газ снижаются после роста на 60%, поскольку Путин предлагает стабилизировать рынок, комментирует агентство Блумберг. "Когда обещания Путина помогают успокоить бурю растущих цен, обрушившуюся на финансовые рынки, становится ясно, что инвесторы отчаянно нуждаются в хороших новостях", - прокомментировала ситуацию старший аналитик по инвестициям и рынкам Hargreaves Lansdown Сюзанна Стритер.

Крупнейшие газовые компании Европы заявляют, что "Газпром" - крупнейший поставщик газа на континенте - выполняет свои долгосрочные контракты, однако российский энергетический гигант остается в центре спора о том, может ли он сделать больше, пишет Рейтер. Некоторые европейские политики прямо обвиняли Россию в сокращении поставок для создания ажиотажного спроса.

Однако по мнению Путина, в росте цен виновата Еврокомиссия, которая стремилась отказаться от заключения долгосрочных контрактов и перейти к торговле газом на бирже. "Оказалось, это сегодня стало абсолютно очевидным, что эта политика является ошибочной", - сказал президент России.

"Газпром" обеспечивает 35% потребностей Европы в газе, отмечает агентство Рейтер.

Почему дорожал газ

10 сентября официально завершилось строительство трубопровода "Северный поток-2" - крупнейшего проекта "Газпрома" для реализации поставок газа в Европу. За день до этого цена газа в Европе обновила очередной исторический максимум и достигла рекордной на тот момент отметки в 700 долларов за тысячу кубов.

Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер утверждал, что сильное отставание в закачке газа в подземные газохранилища (ПХГ) Европы и растущий спрос на газ привели к тому, что цены на этот вид топлива в Европе побили рекорды и могут продолжить рост.

Как говорил Би-би-си старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам международного рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко, цены на газ растут на фоне опасений участников рынка, что зимой потребители могут столкнуться с дефицитом топлива.

"В Европе, например, уровень газа в газохранилищах по-прежнему находится на рекордно низком уровне, нет ясности со временем запуска "Северного потока-2", через который "Газпром", возможно, был бы готов увеличить поставки в Европу, а конкуренция с азиатскими покупателями за сжиженный газ остается крайне высокой", - говорил Маринченко.

Эксперты ОПЕК полагают, что в ближайшие 25 лет спрос на газ будет продолжать расти.