Уже вскоре могут быть введены новые ограничения. Чего можно ждать?

Какие предположения?

Согласно неофициальной информации, попавшей в распоряжение LTV, изменения могут вступить в силу в начале следующей недели. Что за изменения - не уточняется, известно лишь, что самые острые дебаты связаны с ограничениями для вакцинированных - стоит ли лимитировать число участников на так называемых зеленых мероприятиях. Также острые дебаты ведутся вокруг темы торговли - как сделать ее более эпидемиологически безопасной.

Есть вероятность, что сразу после заседания совета конкретные решения могут быть приняты на внеочередном заседании Кабинета министров.

Что прозвучало ранее

По мнению инфекциониста Уги Думписа, распространение Covid-19 в Латвии в настоящее время настолько стремительное, что даже существенного увеличения темпа вакцинации будет недостаточно, чтобы остановить инфекцию. Поэтому, по крайней мере вначале, необходимо ввести одинаковые ограничения и для вакцинированных, и для невакцинированных людей.

Латвия побила печальный рекорд

В среду в Латвии выявлены 1752 новых случая Covid-19, поступила информация о 10 смертях, умершие входили в возрастные категории от 50 до 99 лет. Ранее большее число заболевших в Латвии констатировалось только 31 декабря прошлого года, когда Covid-19 был выявлен у 1861 жителя.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 вырос с 680,5 до 732,1 случая на 100 000 населения.

Это самый высокий показатель за все время пандемии в Латвии.

До этого самый высокий кумулятивный показатель в Латвии наблюдался только во время пика предыдущей зимней волны Covid-19 в январе, когда он составлял более 600 случаев в период с 30 декабря по 23 января, а в отдельные дни приближался к 700.

Эпидемиолог: в конце октября ежедневный показатель заболеваемости Covid-19 достигнет 3400 человек

В конце октября ежедневный показатель заболеваемости Covid-19 достигнет 3400 человек, при этом 130-230 человек будут ежедневно нуждаться в госпитализации - такой прогноз сделал на пресс-конференции в четверг директор департамента анализа рисков и профилактики инфекционных заболеваний Центра профилактики и контроля инфекционных заболеваний Юрий Перевощиков.

Эксперт пояснил, что за последние семь дней из 100 проанализированных тестов каждый седьмой дал положительный результат. При появлении кашля или даже насморка и повышения температуры не менее чем в 10% случаев симптомы могут быть вызваны инфекцией Covid-19, поэтому заболевшим следует оставаться дома и обратиться к семейному врачу.

Перевощиков предупредил, что стремительно - на 46% - вырос недельный кумулятивный показатель числа пациентов, госпитализированных с Covid-19. В среднем за один день в больницу попадает 85 пациентов. При этом у 11% госпитализированных пациентов заболевание протекает в тяжелой форме - этот показатель за семь дней увеличился на 13%. Число смертей за минувшую неделю также увеличилось на 25%, достигнув 60 случаев.

Эпидемиолог рассказал, что в настоящее время самый высокий уровень заболеваемости в Европе наблюдается во всех трех странах Балтии, а также в Румынии и Венгрии, что объясняется низким уровнем охвата вакцинацией во всех этих странах.

Сравнивая данные с прошлым годом, Перевощиков подчеркнул, что благодаря вакцинации снизилось количество госпитализаций.

Он разъяснил, что в настоящее время 100 больных заражают 127 человек. За последнюю неделю зарегистрировано 7719 случаев Covid-19, и от этих людей уже заразилось 9800 человек. Лечение в стационаре потребуется по меньшей мере 1080 - 1180 лицам.