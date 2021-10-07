Уже вскоре могут быть введены новые ограничения. О чем спорят сейчас?

Какие предположения?

Согласно неофициальной информации, попавшей в распоряжение LTV, изменения могут вступить в силу в начале следующей недели. Что за изменения - не уточняется, известно лишь, что самые острые дебаты связаны с ограничениями для вакцинированных - стоит ли лимитировать число участников на так называемых зеленых мероприятиях. Также острые дебаты ведутся вокруг темы торговли - как сделать ее более эпидемиологически безопасной.

Есть вероятность, что сразу после заседания совета конкретные решения могут быть приняты на внеочередном заседании Кабинета министров.

Что прозвучало ранее

По мнению инфекциониста Уги Думписа, распространение Covid-19 в Латвии в настоящее время настолько стремительное, что даже существенного увеличения темпа вакцинации будет недостаточно, чтобы остановить инфекцию. Поэтому, по крайней мере вначале, необходимо ввести одинаковые ограничения и для вакцинированных, и для невакцинированных людей.

Латвия побила печальный рекорд

В среду в Латвии выявлены 1752 новых случая Covid-19, поступила информация о 10 смертях, умершие входили в возрастные категории от 50 до 99 лет. Ранее большее число заболевших в Латвии констатировалось только 31 декабря прошлого года, когда Covid-19 был выявлен у 1861 жителя.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 вырос с 680,5 до 732,1 случая на 100 000 населения.

Это самый высокий показатель за все время пандемии в Латвии.

До этого самый высокий кумулятивный показатель в Латвии наблюдался только во время пика предыдущей зимней волны Covid-19 в январе, когда он составлял более 600 случаев в период с 30 декабря по 23 января, а в отдельные дни приближался к 700.

Эпидемиолог: в конце октября ежедневный показатель заболеваемости Covid-19 достигнет 3400 человек

В конце октября ежедневный показатель заболеваемости Covid-19 достигнет 3400 человек, при этом 130-230 человек будут ежедневно нуждаться в госпитализации - такой прогноз сделал на пресс-конференции в четверг директор департамента анализа рисков и профилактики инфекционных заболеваний Центра профилактики и контроля заболеваний Юрий Перевощиков.

Он разъяснил, что в настоящее время 100 больных заражают 127 человек. За последнюю неделю зарегистрировано 7719 случаев Covid-19, и от этих людей уже заразились 9800 человек. Лечение в стационаре потребуется по меньшей мере 1080-1180 лицам.