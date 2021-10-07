Чт, 7.10.2021
Наши прогнозы не изменились - они сбылись Даниэль Павлютс об ухудшении эпидемиологической ситуации
Даниэль Павлютс об ухудшении эпидемиологической ситуации
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Международная помощь, режим ЧС, полевой госпиталь: грустные прогнозы главы Минздрава

  • Режим ЧС в больницах может быть объявлен уже в пятницу
  • Латвия может запросить международную помощь и построить полевой госпиталь
  • Ограничения и для привитых полностью легитимны
ФОТО: Paula Čurkste/LETA

В четверг, 7 октября, когда назначено рассмотрение введение новых ограничений распространения Covid-19, глава Минздрава Латвии Даниэль Павлютс дал несколько интервью, в которых высказал довольно тревожные опасения.

Режим ЧС в больницах может быть объявлен уже в пятницу

Возможно, уже в пятницу, 8 октября, будет объявлена чрезвычайная ситуация в здравоохранении, а с понедельника, 11 октября, в больницах будет приостановлено оказание плановых услуг, сообщил Павлютс в интервью газете Diena. 

"Мы обсуждали различные варианты действий, в том числе просьбу о международной помощи.

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Когда в интенсивной терапии заканчиваются ресурсы, в краткосрочной перспективе ничего исправить уже невозможно. Анестезиологов столько, сколько есть, медсестер тоже. Мы можем привезти дополнительное оборудование, но не можем увеличить количество людей, которые с этим оборудованием могут работать", - сказал Павлютс.

Он отметил, что в нынешней ситуации нет недостатка в машинах скорой помощи, но проблема в том, что они стоят в очередях возле приемных отделений больниц и не могут в это время принимать вызовы на другие острые случаи.

Как сообщалось, руководитель Службы неотложной медицинской помощи Лиене Ципуле в среду призвала объявить чрезвычайную ситуацию в здравоохранении, так как больницы из-за увеличивающегося потока больных Covid-19 не в состоянии принять всех пациентов.

В среду вечером NMPD заявила, что в дальнейшем будет более тщательно рассматривать поступающие по телефону 113 вызовы, чтобы обеспечить неотложную помощь в основном тем людям, которые находятся в состоянии, угрожающем жизни.

Латвия может запросить международную помощь и построить большой полевой госпиталь

В связи с ростом заболеваемости Covid-19 Латвия может попросить международной помощи для лечения больных и развернуть полевой госпиталь, сказал Павлютс в передаче Rīta panorāma на LTV министр здравоохранения.

Он сообщил, что сегодня, скорее всего, будет принято решение об объявлении чрезвычайной ситуации в медицине, и больницы начнут ограничивать плановую помощь, чтобы освободить ресурсы.

Наибольшую обеспокоенность у медиков вызывает ситуация, которая ожидается через две недели, когда в больницах может оказаться десятая часть инфицированных на данный момент, что вызовет всеобщую перегрузку системы здравоохранения.

По словам Павлютса, Минздрав считается с тем, что Латвии придется просить международной помощи, чтобы справиться с потоком больных Covid-19. Соседние Литва и Эстония помочь не смогут, так как у них самих очень плохая ситуация, но, возможно, это смогут сделать Швеция или Германия, но пока по этому вопросу Латвия ни к кому не обращалась.

Также рассматривается возможность развернуть полевой госпиталь, куда будут направляться больные Covid-19, состояние которых уже не требует пристального внимания медиков.

Чего ждать от решений правительства?

Павлютс напомнил, что сегодня совет по кризисному управлению примет решение о введении ограничений. Перед правительством стоит выбор между двумя вариантами действий - одинаковые ограничения для всех или же сохранение определенных преимуществ для привитых. Однако сам Павлютс считает, что следует найти способы снизить ограничения для вакцинированных.

Также новое регулирование может предусматривать изменения, когда

работодатели не просто смогут, а будут обязаны определить те рабочие места, где вакцинация обязательна.

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Министр признал, что контроль за исполнением предстоящих ограничений будет чрезвычайно важен. В МВД обещали принять меры контроля, но Павлютс признал, что в основном соблюдение ограничений будет зависеть от самого общества.

По словам министра здравоохранения, введение ограничений запоздало, так как политики испугались реакции отдельной части общества, не введя никаких ограничений уже при достижении кумулятивного показателя заболеваемости 120 случаев на 100 000 населения, а также приостановив в Сейме рассмотрение законопроекта об обязательной вакцинации.

Павлютс: Обсуждение ограничений также для привитых полностью легитимно

Павлютс в интервью газете Diena заявил, новые ограничительные меры должны быть такими, чтобы, с одной стороны, оставались очевидные преимущества для вакцинированных, а, с другой, достаточно эффективными, чтобы предотвратить катастрофу в медицине.

На вопрос, можно ли разрешить кризис Covid-19 без ограничений для вакцинированных, Павлютс ответил, что тут есть нюансы.

"Правительство всегда говорило, что ограничений для вакцинированных нет или они будут минимальными. Такие обещания должны иметь свои последствия.

Однако существуют эпидемиологические соображения, согласно которым вакцинированные также болеют и могут распространять вирус, хотя и в гораздо меньшей степени. Для самих вакцинированных это не опасно, проблема в том, что они могут передать вирус непривитым, что будет иметь гораздо более серьезные последствия", - поясняет министр здравоохранения.

Политик считает, что "обсуждение ограничений для вакцинированных полностью легитимно.

В интервью Diena он призывает привыкнуть к мысли, что вакцинированныt также могут испытать ограничения для защиты тех, кто не был вакцинирован.

"Мы будем вынуждены снова обратиться к самой сознательной части общества с просьбой о солидарности",

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- признает министр.

На просьбу прокомментировать идею платить пожилым людям за вакцинацию, Павлютс отметил, что такая идея не нова, но теперь ее реализация может быть отложена.

"Когда после Лиго стало ясно, что спрос на вакцинацию падает, мы говорили о финансовых стимулах. Уже тогд прозвучало предложение министра благосостояния платить пожилым людям за вакцинацию. Предложением Минздрава была лотерея. Как по мне, уже поздновато работать с финансовыми стимулами, но правительству обязательно придется обсудить это предложение", - заключил Павлютс.


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