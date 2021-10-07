Международная помощь, режим ЧС, полевой госпиталь: грустные прогнозы главы Минздрава

Как сообщалось, руководитель Службы неотложной медицинской помощи Лиене Ципуле в среду призвала объявить чрезвычайную ситуацию в здравоохранении, так как больницы из-за увеличивающегося потока больных Covid-19 не в состоянии принять всех пациентов.

В среду вечером NMPD заявила, что в дальнейшем будет более тщательно рассматривать поступающие по телефону 113 вызовы, чтобы обеспечить неотложную помощь в основном тем людям, которые находятся в состоянии, угрожающем жизни.

Латвия может запросить международную помощь и построить большой полевой госпиталь

В связи с ростом заболеваемости Covid-19 Латвия может попросить международной помощи для лечения больных и развернуть полевой госпиталь, сказал Павлютс в передаче Rīta panorāma на LTV министр здравоохранения.

Он сообщил, что сегодня, скорее всего, будет принято решение об объявлении чрезвычайной ситуации в медицине, и больницы начнут ограничивать плановую помощь, чтобы освободить ресурсы.

Наибольшую обеспокоенность у медиков вызывает ситуация, которая ожидается через две недели, когда в больницах может оказаться десятая часть инфицированных на данный момент, что вызовет всеобщую перегрузку системы здравоохранения.

По словам Павлютса, Минздрав считается с тем, что Латвии придется просить международной помощи, чтобы справиться с потоком больных Covid-19. Соседние Литва и Эстония помочь не смогут, так как у них самих очень плохая ситуация, но, возможно, это смогут сделать Швеция или Германия, но пока по этому вопросу Латвия ни к кому не обращалась.

Также рассматривается возможность развернуть полевой госпиталь, куда будут направляться больные Covid-19, состояние которых уже не требует пристального внимания медиков.

Чего ждать от решений правительства?

Павлютс напомнил, что сегодня совет по кризисному управлению примет решение о введении ограничений. Перед правительством стоит выбор между двумя вариантами действий - одинаковые ограничения для всех или же сохранение определенных преимуществ для привитых. Однако сам Павлютс считает, что следует найти способы снизить ограничения для вакцинированных.

Также новое регулирование может предусматривать изменения, когда

работодатели не просто смогут, а будут обязаны определить те рабочие места, где вакцинация обязательна.

Министр признал, что контроль за исполнением предстоящих ограничений будет чрезвычайно важен. В МВД обещали принять меры контроля, но Павлютс признал, что в основном соблюдение ограничений будет зависеть от самого общества.

По словам министра здравоохранения, введение ограничений запоздало, так как политики испугались реакции отдельной части общества, не введя никаких ограничений уже при достижении кумулятивного показателя заболеваемости 120 случаев на 100 000 населения, а также приостановив в Сейме рассмотрение законопроекта об обязательной вакцинации.

Павлютс: Обсуждение ограничений также для привитых полностью легитимно