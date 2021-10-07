Британка сообщила, что выиграла медаль Токио, будучи беременной

27-летняя Баркер поделилась в Instagram новостью о том, что они с мужем ждут первого ребенка. "И что касается орлиных глаз среди вас, которые посчитали… да, я была беременна на Олимпийских играх в Токио!", - написала спортсменка.

В Токио спортсменка завоевала серебряную медаль в командной гонке. Для неё это вторая в карьере олимпийская медаль. На Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016 году Баркер завоевала золотую медаль в командной гонке.