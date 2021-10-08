Мария - дочь Пепа Гвардиолы, которая встречается с игроком "Тоттенхэма"

По информации Daily Mail, футболист и 20-летняя девушка были замечены вместе в центре Лондона, когда покидали кофейню Starbucks. После чего они сели в ожидающую их машину и уехали.

Разговоры об отношениях 25-летнего игрока и дочери Гвардиолы начались ещё в мае после того, как их заметили целующимися на крыше лондонского бара Cloud 9 среди огромного количества посетителей, не пытаясь скрыть свои отношения, сообщает The Sun.

Отметим, что отношения Деле Алли и Марии начались через несколько месяцев после того, как в феврале игрок расстался со своей девушкой моделью Руби Мэй, с которой он прожил пять лет.

Модель нижнего белья Руби Мэй рассталась с футболистом из-за его чрезмерного увлечения компьютерными играми. "Чемпионат" пишет, что 24-летней Руби стало надоедать, что практически всё свободное время футболист посвящал Fortnite.

Деле Алли старше своей новой избранницы на 5 лет. В социальных сетях пара пока не публиковала совместные фотографии, а Мария и вовсе приняла решение временно закрыть свой аккаунт в Instagram.