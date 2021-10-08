Пт, 8.10.2021
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Реакции в социальных сетях

Мария - дочь Пепа Гвардиолы, которая встречается с игроком "Тоттенхэма"

На днях британские СМИ сообщили о том, что полузащитник лондонского  "Тоттенхэма" Деле Алли состоит в отношениях с дочкой тренера клуба "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы.

По информации Daily Mail, футболист и 20-летняя девушка были замечены вместе в центре Лондона, когда покидали кофейню Starbucks. После чего они сели в ожидающую их машину и уехали.

Разговоры об отношениях 25-летнего игрока и дочери Гвардиолы начались ещё в мае после того, как их заметили целующимися на крыше лондонского бара Cloud 9 среди огромного количества посетителей, не пытаясь скрыть свои отношения, сообщает The Sun.

Отметим, что отношения Деле Алли и Марии начались через несколько месяцев после того, как в феврале игрок расстался со своей девушкой моделью Руби Мэй, с которой он прожил пять лет.

Модель нижнего белья Руби Мэй рассталась с футболистом из-за его чрезмерного увлечения компьютерными играми. "Чемпионат" пишет, что 24-летней Руби стало надоедать, что практически всё свободное время футболист посвящал Fortnite.

Деле Алли старше своей новой избранницы на 5 лет. В социальных сетях пара пока не публиковала совместные фотографии, а Мария и вовсе приняла решение временно закрыть свой аккаунт в Instagram.

Интересно, за кого будет болеть Мария, когда на поле выйдут подопечные её отца "Манчестер Сити" и клуб Деле Алли "Тоттенхэм"?


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