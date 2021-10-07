Чт, 7.10.2021
Мы видим, что перегружены больницы, лаборатории и практики семейных врачей, это говорит о том, что кризис с распространением Covid-19 не решается успешно Лиене Ципуле, руководитель NMPD
Лиене Ципуле, руководитель NMPD

Женские наряды, детские платьица и игрушки XIX-XX веков: в Музее моды на этой неделе откроется новая выставка

ФОТО: Пресс-фото

С 8 октября 2021 года посетители Музея моды смогут посмотреть новую выставку "Мать и дитя", которая охватывает впечатляющий период - полтора века - с 1850 годов до 2000-х годов. В честь пятилетия Музея моды на выставке будут представлены наряды из коллекции музея, которая насчитывает уже более двух с половиной тысяч предметов.

В центре внимания выставки - вызывающий умиление образ матери и ребенка. Менялись времена, менялся и этот образ, а мода мгновенно реагировала на эти изменения: от викторианского культа семьи и добродетели, строгих правил приличия и непреложных требований к одежде, которые соблюдали не только взрослые, но и дети, до огромных перемен после Первой мировой войны и более свободного подхода 20 века к одежде, которая предназначалась специально для детей и учитывала их потребности. Посетители выставки смогут увидеть как объемные женские наряды XIX века с кринолинами и турнюрами, так и очаровательные детские платьица и костюмчики этой поры, элегантные наряды первой половины XX века и яркие образцы современной моды, а также обувь, головные уборы и игрушки.

ФОТО: Пресс-фото

Даже в XIX веке многие мальчики и девочки начинали работать в таком возрасте, в каком современные дети идут в детский сад. Ровесники современных школьников тогда работали по 14 часов в сутки, зарабатывая гроши. Возможность посещать школу в то время была скорее привилегией, нежели доступной возможностью. Но рядом существовал совсем другой мир, в котором аккуратно причесанные мальчики и девочки в безупречных костюмчиках и платьях и в дорогих кожаных сапожках послушно гуляли по парку под присмотром гувернантки. Не могло быть и речи о том, чтобы забраться на дерево или прыгать по лужам - эти дети были миниатюрными копиями своих богатых родителей-аристократов и должны были выглядеть и вести себя соответственно. Семейная жизнь - как публичная, так и частная - в 19 веке следовала определенным нормам: существовал четкий кодекс поведения, который в зависимости от времени суток, сезона и периода жизни определял, как и что нужно делать, как нужно одеваться и как себя вести. Обучение этим правилам начиналось именно в семье.

В XX веке произошли огромные перемены в самых разных сферах жизни: от искусства до политики, от моды до здравоохранения, от философии до технологий. В течение века все больше внимания уделялось здоровью и эмоциональному самочувствию детей, их воспитанию и образованию. Детская одежда больше не являлась уменьшенной копией одежды взрослых – ее специально разрабатывали, учитывая потребность свободно двигаться, самостоятельно одеваться, а также возможность стирать. После Второй мировой войны громко заявила о себе новая влиятельная группа потребителей модных товаров – это были подростки и молодежь. В послевоенное время в Европе и Америке рождалось много детей (так называемый baby boom), поэтому в 50-е и 60-е годы увеличилось количество подростков и молодежи, так называемых "бэби-бумеров". Они создавали свои субкультуры, вводили в моду свой стиль одежды, который уже не являлся детским, но еще не был по-настоящему взрослым. Ребенок, и особенно тинейджер, завоевал свое место в обществе потребления.

ФОТО: Пресс-фото

Выставка позволит получить представление не только об изменчивой моде, но и о тех изменениях, которые за эти 150 лет произошли в общем уровне жизни и в отношении к детям в семье. Как признает руководитель Музея моды, архитектор Наталья Музычкина: "То, что нам кажется неизменным - мать и дитя, отношения в семье - на самом деле менялось очень значительно. Любовь к детям - закон природы, но человек уже давно не живет в дикой природе, он живет в пространстве культуры, которая определяет контуры взаимоотношений, но, пока мы внутри процесса перемен, эти изменения не осознаются. Кроме того, пространство быта и внутренней жизни семьи всегда относилось к непубличной сфере и тщательно охранялось, иногда даже законодательно, поэтому судить о внутрисемейных отношениях можно только по косвенным сведениям. Всматриваясь в прошлое более чем 150-летней давности, мы видим, что живем в совсем другом мире, в котором совсем другие отношения и совсем другие возможности: у нас современное здравоохранение с прививками, антибиотиками и антисептикой, в течение всей жизни мы можем получать образование, родители больше не считают, что детей нужно дрессировать до стадии безоговорочного подчинения - мы научились ценить любознательность и спонтанность детей. Родители любят детей и демонстрируют свою привязанность чаще, чем когда-либо. Кардинально изменилось и положение женщины в обществе - от стереотипа о хрупком и слабом (что уж скрывать, даже слегка слабоумном) существе, место которого исключительно дома, женщина стала равноправной и в большинстве стран мира может определять свой жизненный путь. Все эти изменения немедленно отражались в моде, ибо мода - это зеркало времени".

ФОТО: Пресс-фото

От шелка до джинсового денима, от платьев с оборками до расклешенных брюк хиппи, от кринолинов до объемных платьев стиля New Look, от яркой геометрии нарядов 60-х до современной эклектики - выставка "Мать и дитя" предлагает замечательную возможность увидеть не только изменения в женской моде, но и постепенное становление детской моды. Выставка в Музее моды с 8 октября. 7 октября в 14:00 мероприятие для СМИ.

Адрес музея: Рига, улица Грециниеку 24

Время работы: каждый день с 11.00 до 18.00

Билеты: 7 EUR; для групп 6 EUR за 1 билет; школьникам, студентам, пенсионерам и инвалидам 5 EUR; в первый вторник каждого месяца скидки для школьников, студентов, пенсионеров и инвалидов – билет 3 EUR.


НАВЕРХ
Back