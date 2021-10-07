Женские наряды, детские платьица и игрушки XIX-XX веков: в Музее моды на этой неделе откроется новая выставка

В XX веке произошли огромные перемены в самых разных сферах жизни: от искусства до политики, от моды до здравоохранения, от философии до технологий. В течение века все больше внимания уделялось здоровью и эмоциональному самочувствию детей, их воспитанию и образованию. Детская одежда больше не являлась уменьшенной копией одежды взрослых – ее специально разрабатывали, учитывая потребность свободно двигаться, самостоятельно одеваться, а также возможность стирать. После Второй мировой войны громко заявила о себе новая влиятельная группа потребителей модных товаров – это были подростки и молодежь. В послевоенное время в Европе и Америке рождалось много детей (так называемый baby boom), поэтому в 50-е и 60-е годы увеличилось количество подростков и молодежи, так называемых "бэби-бумеров". Они создавали свои субкультуры, вводили в моду свой стиль одежды, который уже не являлся детским, но еще не был по-настоящему взрослым. Ребенок, и особенно тинейджер, завоевал свое место в обществе потребления.

Выставка позволит получить представление не только об изменчивой моде, но и о тех изменениях, которые за эти 150 лет произошли в общем уровне жизни и в отношении к детям в семье. Как признает руководитель Музея моды, архитектор Наталья Музычкина: "То, что нам кажется неизменным - мать и дитя, отношения в семье - на самом деле менялось очень значительно. Любовь к детям - закон природы, но человек уже давно не живет в дикой природе, он живет в пространстве культуры, которая определяет контуры взаимоотношений, но, пока мы внутри процесса перемен, эти изменения не осознаются. Кроме того, пространство быта и внутренней жизни семьи всегда относилось к непубличной сфере и тщательно охранялось, иногда даже законодательно, поэтому судить о внутрисемейных отношениях можно только по косвенным сведениям. Всматриваясь в прошлое более чем 150-летней давности, мы видим, что живем в совсем другом мире, в котором совсем другие отношения и совсем другие возможности: у нас современное здравоохранение с прививками, антибиотиками и антисептикой, в течение всей жизни мы можем получать образование, родители больше не считают, что детей нужно дрессировать до стадии безоговорочного подчинения - мы научились ценить любознательность и спонтанность детей. Родители любят детей и демонстрируют свою привязанность чаще, чем когда-либо. Кардинально изменилось и положение женщины в обществе - от стереотипа о хрупком и слабом (что уж скрывать, даже слегка слабоумном) существе, место которого исключительно дома, женщина стала равноправной и в большинстве стран мира может определять свой жизненный путь. Все эти изменения немедленно отражались в моде, ибо мода - это зеркало времени".