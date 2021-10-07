Видео ⟩ Прохожая спасла женщину от прыжка с Вантового моста

Днем во вторник, 5 октября, ​​в самом центре города у Президентского дворца произошли драматические события.

На информационную линию полиции позвонила некая женщина и сообщила, что по Вантовому мосту ходит женщина в тапочках, которая выглядит потерянной или потерявшейся, а также предпринимает действия, указывающие на возможные суицидальные наклонности. Операторы видеонаблюдения начали поиск женщины с помощью камер и передали соответствующую информацию ближайшему полицейскому патрулю.

В тот момент ближайший полицейский патруль работал с нарушителем правил дорожного движения, однако разговор с ним был прерван намного быстрее обычного, и нарушитель так и не узнал причины неожиданной поспешности полицейских.

Камеры показали, как женщина перелезла через ограждение и взобралась на край моста. Затем к ней подбежала прохожая, которая схватила ее и стащила с перил моста.

Позже на помощь также бросилась велосипедистка. Спасенную женщину расположили на земле, пока через несколько минут не прибыли полицейские, чтобы выяснить, что произошло.

Женщина, которая собиралась прыгнуть в Даугаву, рассказала, что у нее с братом были проблемы семейного характера и что они собирались покончить жизнь самоубийством.

Она также призналась, что эта идея пришла ей в голову не в первый раз. На место происшествия также прибыли медики, которым женщина и была передана для оказания неотложной медицинской помощи, а сотрудники полиции сопроводили ее до медицинского учреждения.

При более внимательном рассмотрении видеозаписи, сделанной системой видеонаблюдения, становится ясно, что у прохожей, которая первой бросилась на помощь, было всего несколько секунд на размышления. При этом женщина не теряла драгоценного времени, что, предположительно, и позволило спасти человеческую жизнь.