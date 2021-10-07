Ревакцинация, грипп и спасение от ЧС: дискуссия специалистов - впервые на русском

Кому следует ревакцинироваться от Covid-19 уже сейчас, следует ли делать прививку от гриппа, сможет ли срочная вакцинация спасти Латвию от длительной чрезвычайной ситуации и что нас ждет в ближайшие в ближайшие недели и месяцы?