Ревакцинация, грипп и спасение от ЧС: дискуссия специалистов - впервые на русском

7 октября, Отдел проекта вакцинации Национальной службы здоровья совместно с Министерством здравоохранения на странице министерства в Facebook организовал первую интерактивную дискуссию специалистов по вопросам вакцинации для русской аудитории.
На это раз на вопросы жителей Латвии, которые принимались посредством мессенджера в Facebook в профиле министерства здравоохранения Латвии (Veselības ministrija), ответили:
- Байба Розентале, профессор, руководитель Латвийского центра инфектологии
- Никита Троянский, эпидемиолог
Вела беседу и задавала вопросы экспертам журналист LR4 Марина Талапина.
Свои вопросы можно было присылать заранее посредством мессенджера в Facebook в профиле министерства здравоохранения Латвии.