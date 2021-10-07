Чт, 7.10.2021
У тех, кто получит положительный результат теста на Covid-19, сертификаты не аннулируют, а приостановят на 11 дней Эдгар Гоба, координато Национальной службы здравоохранения
Эдгар Гоба, координато Национальной службы здравоохранения

Ревакцинация, грипп и спасение от ЧС: дискуссия специалистов - впервые на русском

Центр массовой вакцинации в Лиепайском олимпийском центре ФОТО: irliepaja.lv

Кому следует ревакцинироваться от Covid-19 уже сейчас, следует ли делать прививку от гриппа, сможет ли срочная вакцинация спасти Латвию от длительной чрезвычайной ситуации и что нас ждет в ближайшие в ближайшие недели и месяцы?

7 октября, Отдел проекта вакцинации Национальной службы здоровья совместно с Министерством здравоохранения на странице министерства в Facebook организовал первую интерактивную дискуссию специалистов по вопросам вакцинации для русской аудитории.

На это раз на вопросы жителей Латвии, которые принимались посредством мессенджера в Facebook в профиле министерства здравоохранения Латвии (Veselības ministrija), ответили:

  • Байба Розентале, профессор, руководитель Латвийского центра инфектологии
  • Никита Троянский, эпидемиолог

Вела беседу и задавала вопросы экспертам журналист LR4 Марина Талапина.

Свои вопросы можно было присылать заранее посредством мессенджера в Facebook в профиле министерства здравоохранения Латвии.


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