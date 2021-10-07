Чт, 7.10.2021
Прошедшей ночью мы столкнулись с нехваткой мест в больницах. Лиене Ципуле, руководитель NMPD
Лиене Ципуле, руководитель NMPD

В латвийской медицине объявлена чрезвычайная ситуация

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Государственная оперативная медицинская комиссия в четверг, 6 октября, постановила объявить в системе здравоохранения чрезвычайную ситуацию, сообщил LЕТА министр здравоохранения Даниэль Павлютс.

Чрезвычайная ситуация означает, что лечебные учреждения имеют право свободнее распоряжаться своими ресурсами, чтобы оказывать помощь и пациентам с Covid-19, и другим острым пациентам.

Пресс-конференция об объявлении чрезвычайной ситуации в латвийской медицине

В пресс-конференции приняли участие:

  • министр здравоохранения Даниэль Павлютс,
  • представитель SPKC Юрий Перевощиков,
  • руководитель NMPD Лиене Ципуле,
  • член правления RAKUS, профессор Харалд Плаудис,
  • член правления PSKUS Илзе Крейцберга.

"Мы обсуждали различные варианты действий, в том числе просьбу о международной помощи. Когда в интенсивной терапии заканчиваются ресурсы, в краткосрочной перспективе ничего исправить уже невозможно. Анестезиологов столько, сколько есть, медсестер - тоже. Мы можем привезти дополнительное оборудование, но не можем увеличить количество людей, которые с этим оборудованием способны работать", - ранее заявил Павлютс.

Он отметил, что в нынешней ситуации нет недостатка в машинах скорой помощи, но проблема в том, что они стоят в очередях возле приемных отделений больниц и не могут в это время принимать вызовы на другие острые случаи.

Как сообщалось, руководитель Службы неотложной медицинской помощи Лиене Ципуле в среду призвала объявить режим чрезвычайной ситуации в здравоохранении, так как больницы из-за увеличивающегося потока больных Covid-19 не в состоянии принять всех пациентов.

В среду вечером NMPD заявила, что в дальнейшем будет более тщательно рассматривать поступающие по телефону 113 вызовы, чтобы обеспечить неотложную помощь в основном тем людям, которые находятся в состоянии, угрожающем жизни.


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