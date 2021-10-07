В латвийской медицине объявлена чрезвычайная ситуация

Чрезвычайная ситуация означает, что лечебные учреждения имеют право свободнее распоряжаться своими ресурсами, чтобы оказывать помощь и пациентам с Covid-19, и другим острым пациентам.

Пресс-конференция об объявлении чрезвычайной ситуации в латвийской медицине

В пресс-конференции приняли участие:

министр здравоохранения Даниэль Павлютс,

представитель SPKC Юрий Перевощиков,

руководитель NMPD Лиене Ципуле,

член правления RAKUS, профессор Харалд Плаудис,

член правления PSKUS Илзе Крейцберга.

"Мы обсуждали различные варианты действий, в том числе просьбу о международной помощи. Когда в интенсивной терапии заканчиваются ресурсы, в краткосрочной перспективе ничего исправить уже невозможно. Анестезиологов столько, сколько есть, медсестер - тоже. Мы можем привезти дополнительное оборудование, но не можем увеличить количество людей, которые с этим оборудованием способны работать", - ранее заявил Павлютс.

Он отметил, что в нынешней ситуации нет недостатка в машинах скорой помощи, но проблема в том, что они стоят в очередях возле приемных отделений больниц и не могут в это время принимать вызовы на другие острые случаи.

Как сообщалось, руководитель Службы неотложной медицинской помощи Лиене Ципуле в среду призвала объявить режим чрезвычайной ситуации в здравоохранении, так как больницы из-за увеличивающегося потока больных Covid-19 не в состоянии принять всех пациентов.