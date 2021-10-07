Чт, 7.10.2021
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Эдгар Гоба, координато Национальной службы здравоохранения

Двое маленьких детей госпитализированы в Лиепайскую больницу с Covid-19

ФОТО: AFP/SCANPIX

В отделение детских болезней Лиепайской больницы с Covid-19 госпитализированы два малолетних ребенка вместе с матерями, которые также заразились Covid-19, сообщила специалист по связям с общественностью Лиепайской районной больницы Индра Грасе.

Сегодня, 7 октября, в больнице наблюдается резкий наплыв больных Covid-19. В больнице лечится 41 пациент с Covid-19, двое из которых находятся в реанимации, а еще двое - в ковид-отделении с койками для кислородной терапии с высокой скоростью потока.

В больнице также помещены двое детей. Одному ребенку год, другому всего пять месяцев. По словам Грасе, оба находятся в педиатрическом отделении с матерями, которые также инфицированы Covid-19.

Как сообщалось, Государственная оперативная медицинская комиссия в четверг приняла решение об объявлении чрезвычайного положения в латвийской медицине, подтвердил министр здравоохранения Даниэль Павлютс.

Это означает, что медицинские учреждения будут более свободно использовать свои ресурсы для оказания помощи как пациентам с Covid-19, так и неотложным пациентам с другими заболеваниями.

Ранее в Минздраве поясняли, что экстренную ситуацию в медицине следует рассматривать как последний сигнал для общественности, что ситуация в медицинских учреждениях очень сложная и что в борьбе с распространением Covid-19 необходима всеобщая поддержка.


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