Двое маленьких детей госпитализированы в Лиепайскую больницу с Covid-19

Сегодня, 7 октября, в больнице наблюдается резкий наплыв больных Covid-19. В больнице лечится 41 пациент с Covid-19, двое из которых находятся в реанимации, а еще двое - в ковид-отделении с койками для кислородной терапии с высокой скоростью потока.

В больнице также помещены двое детей. Одному ребенку год, другому всего пять месяцев. По словам Грасе, оба находятся в педиатрическом отделении с матерями, которые также инфицированы Covid-19.

Как сообщалось, Государственная оперативная медицинская комиссия в четверг приняла решение об объявлении чрезвычайного положения в латвийской медицине, подтвердил министр здравоохранения Даниэль Павлютс.

Это означает, что медицинские учреждения будут более свободно использовать свои ресурсы для оказания помощи как пациентам с Covid-19, так и неотложным пациентам с другими заболеваниями.