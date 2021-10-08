Сборные Франции и Испании впервые вышли в финал Лиги Наций

В первом поединке, который проходил в Милане на стадионе "Сан-Сиро", сборная Италии уступила Испании со счётом 1:2. Счёт на 17-й минуте матча открыл Ферран Торрес, который замкнул прострел Микеля Оярсабаля. В конце первого тайма Торрес оформил дубль, а автором голевой передачи вновь стал Оярсабаль. Итальянцы смогли ответить голом Лоренцо Пеллегрини на 83-й минуте встречи.

Отметим, что итальянцы с 42-й минуты играли в меньшинстве - российский арбитр Сергей Карасёв удалил защитника Леонардо Бонуччи за две жёлтых карточки.

Таким образом, сборная Испании прервала беспроигрышную серию команды Италии, которая длилась 37 матчей (это мировой рекорд). На этом отрезке подопечные Роберто Манчини одержали 29 побед и 7 раз сыграли вничью. Предыдущее поражение итальянцы потерпели 10 сентября 2018 года в матче со сборной Португалии (0:1).

Во втором полуфинале Лиги наций УЕФА сборная Франции вырвала победу у Бельгии. Матч прошёл в Турине и завершился со счётом 3:2 в пользу французской сборной. Стоит отметить, что после первого тайма бельгийцы вели со счётом 2:0 благодаря голам Янника Феррейры и Ромелу Лукаку, но во вторые 45 минут точные удары Карима Бензема, Килиана Мбаппе и Тео Эрнандеса принесли победу команде Франции.

Финал Лиги наций УЕФА между Испанией и Францией состоится 10 октября на стадионе "Сан-Сиро" в Милане. Начало игры в 21:45. Матч за третье место между Италией и Бельгией пройдёт в тот же день и начнётся в 16:00.