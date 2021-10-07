ФОТО ⟩ Ефимова показала идеальное загорелое тело. Все ждут реакции Губерниева
Российская пловчиха Юлия Ефимова продолжает демонстрировать подписчикам в Instagram красоты Соединенных Штатов Америки и своей фигуры.
Российская пловчиха Юлия Ефимова продолжает демонстрировать подписчикам в Instagram красоты Соединенных Штатов Америки и своей фигуры.
29-летняя спортсменка поделилась снимком с Гавайских островов, где она отдыхает уже продолжительное время. Пловчиха в соблазнительном купальнике собрала десятки восторженных комментариев на разных языках мира.
Пользователи восхищаются фигурой и загаром спортсменки, а часть из них пошутила о том, что в комментариях должен появиться комментатор Дмитрий Губерниев, который частенько оценивает фото Ефимовой.
"Ммммм, пьяное сексуальное Гонолулу", "Юля, ты персик", "Хороший вид, люблю такие закаты", - это лишь небольшая часть комментариев спортивного комментатора под пикантными снимками Ефимовой за последнее время.
Ранее спортсменку даже спросили об отношении к комментариям в свой адрес от Губерниева. "Да, Дима часто пишет всякие комментарии. И, если б это был не Дмитрий Губерниев, я бы его, наверное, уже давно заблокировала. Но я к нему очень хорошо отношусь и очень люблю Диму. Ну вот такой у нас Дмитрий любвеобильный. Его тянет на красивых девушек", - ответила Ефимова в интервью "Матч ТВ".