Чт, 7.10.2021
У тех, кто получит положительный результат теста на Covid-19, сертификаты не аннулируют, а приостановят на 11 дней Эдгар Гоба, координато Национальной службы здравоохранения
Эдгар Гоба, координато Национальной службы здравоохранения

ФОТО ⟩ Ефимова показала идеальное загорелое тело. Все ждут реакции Губерниева

Российская пловчиха Юлия Ефимова продолжает демонстрировать подписчикам в Instagram красоты Соединенных Штатов Америки и своей фигуры.

29-летняя спортсменка поделилась снимком с Гавайских островов, где она отдыхает уже продолжительное время. Пловчиха в соблазнительном купальнике собрала десятки восторженных комментариев на разных языках мира.

Пользователи восхищаются фигурой и загаром спортсменки, а часть из них пошутила о том, что в комментариях должен появиться комментатор Дмитрий Губерниев, который частенько оценивает фото Ефимовой.

"Ммммм, пьяное сексуальное Гонолулу", "Юля, ты персик", "Хороший вид, люблю такие закаты", - это лишь небольшая часть комментариев спортивного комментатора под пикантными снимками Ефимовой за последнее время.

Ранее спортсменку даже спросили об отношении к комментариям в свой адрес от Губерниева. "Да, Дима часто пишет всякие комментарии. И, если б это был не Дмитрий Губерниев, я бы его, наверное, уже давно заблокировала. Но я к нему очень хорошо отношусь и очень люблю Диму. Ну вот такой у нас Дмитрий любвеобильный. Его тянет на красивых девушек", - ответила Ефимова в интервью "Матч ТВ".


НАВЕРХ
Back