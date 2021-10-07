ФОТО ⟩ Ефимова показала идеальное загорелое тело. Все ждут реакции Губерниева

Ранее спортсменку даже спросили об отношении к комментариям в свой адрес от Губерниева. "Да, Дима часто пишет всякие комментарии. И, если б это был не Дмитрий Губерниев, я бы его, наверное, уже давно заблокировала. Но я к нему очень хорошо отношусь и очень люблю Диму. Ну вот такой у нас Дмитрий любвеобильный. Его тянет на красивых девушек", - ответила Ефимова в интервью "Матч ТВ".