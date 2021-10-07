7 октября в одном абзаце ⟩ Палатка на стоянке Lidl, ЧС в медицине и невероятное спасение от верной гибели

События дня в одном абзаце: Медики выли от отчаяния и их наконец услышали - в системе здравоохранения введен режим ЧС, позволяющий больницам свободнее распоряжаться своими ресурсами. Тем временем Covid-19 в Латвии побил печальный рекорд - за сутки в Латвии выявлены 1752 новых случая, а двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 вырос с 680,5 до 732,1 случая на 100 000 населения. Это самый высокий показатель за все время пандемии в Латвии. Тревожная ситуация не нарушила планов Lidl - гигант все-таки запустился. На открытии, конечно, был и ходячий символ сети - да, банан. Как мы будем жить дальше? Правительство заседает - как только что-то узнаем, сообщим тут. А пока восхищаемся действиями случайной прохожей, спасшей женщину от верной гибели, когда та собиралась спрыгнуть с перил Вантового моста в Даугаву.

Все обсуждают: Ну, конечно, открытие магазинов торговой сети Lidl. Что думают об этом событии пользователи социальных сетей? Там язвят, как могут. Люди разделились на тех, кто стоит в очереди, и тех, кто шутит об этом в интернете. Почитайте!

Чем себя порадовать? Пока между латвийскими продуктовыми магазинами происходит "банановая война", другие латвийские компании решили не оставаться в стороне и придумали свои заманчивые предложения, связанные с бананами. Больше всего пользователям соцсетей запомнилась пикантная реклама магазина интимных товаров Sexystyle. "А куда ты отправишься покупать свой банан?" - написано в рекламе вибратора. Улыбнитесь!