"Польша поверила в меня. В отличие от России". Чемпион мира по борьбе рассказал о смене гражданства

На чемпионате мира, который проходил в октябре в норвежском Осло, уже выступая за сборную Польши, Гаджиев стал чемпионом мира в весовой категории до 70 кг. В финале он победил киргизского борца Эрназара Акматалиева (2:1).

В интервью польскому изданию TVP Sport уроженец Дагестана рассказал, почему решился на смену спортивного гражданства. По словам борца, в Польше ему дали шанс, а в России в него перестали верить, когда ухудшились результаты.

"Меня здесь очень тепло приняли. После каждых соревнований я получаю много сообщений от болельщиков. Польша дала мне шанс, поверила в меня. В отличие от России, которая перестала верить в меня, когда мои результаты ухудшились.

С другой стороны, конкуренция там огромная. Если выступишь слабо на турнире, на твоё место будут претендовать 10 человек. Такова жизнь…", - поделился 33-летний борец.

Гаджиев, который выступает за Польшу с 2014 года, рассказал, что перед сменой спортивного гражданства он посоветовался с отцом. Тот, в свою очередь, поддержал сына и сказал, что если он будет выступать за Польшу, то он начнёт болеть за неё.

"Он начал смотреть матчи сборной Польши по футболу, волейболу и лёгкой атлетике. Когда я был в гостях у родителей, они действительно смотрели другие виды спорта и болели за польских спортсменов", - приводит слова Гаджиева TVP Sport.

Отец был важным человеком в жизни борца, который всегда его поддерживал и мотивировал. Спортсмен рассказал, что у его отца было желание посетить Польшу, посмотреть страну и людей. "Он часто об этом говорил, а я откладывал на потом и не успел... В прошлом году отец заболел, я вернулся домой, чтобы быть рядом с ним. Я не тренировался несколько месяцев. К сожалению, папы уже нет...".