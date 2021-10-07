Чт, 7.10.2021
Наши прогнозы не изменились - они сбылись Даниэль Павлютс об ухудшении эпидемиологической ситуации
Даниэль Павлютс об ухудшении эпидемиологической ситуации

Женщина вызвала ДТП в таком состоянии, что ей не разрешили продолжить путь даже пешком

Автомобиль Audi после аварии ФОТО: Ekrānuzņēmums no Degpunktā sižeta

Для водителя Audi днем в среду, 6 октября, поездка по Бривибас гатве закончилась по сути так и не начавшись, потому что в одном из дворов она ошиблась и врезалась в фасад дома.

Когда на место вызова прибыли сотрудники Дорожной полиции, раскрылись настоящие причины ошибочки.

Из-за подозрений на наличие в организме женщины одурманивающих веществ сотрудники правоохранительных органов не разрешили ей продолжить путь даже пешком, сообщает Degpunktā. В результате женщина была доставлена ​​в участок и центр экспертиз.

К счастью, в аварии обошлось без пострадавших, поскольку женщина была в машине одна и сама также не пострадала.

Поскольку изначально у служб не было информации о серьезности повреждений фасада дома, на место были вызваны также и пожарные. Несущие конструкции дома не пострадали, поэтому спасателям пришлось лишь очистить подъездную дорожку.

Видео: Сюжет Degpunktā (на латышском языке)


НАВЕРХ
Back