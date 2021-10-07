Женщина вызвала ДТП в таком состоянии, что ей не разрешили продолжить путь даже пешком

Когда на место вызова прибыли сотрудники Дорожной полиции, раскрылись настоящие причины ошибочки.
Из-за подозрений на наличие в организме женщины одурманивающих веществ сотрудники правоохранительных органов не разрешили ей продолжить путь даже пешком, сообщает Degpunktā. В результате женщина была доставлена в участок и центр экспертиз.
К счастью, в аварии обошлось без пострадавших, поскольку женщина была в машине одна и сама также не пострадала.
Поскольку изначально у служб не было информации о серьезности повреждений фасада дома, на место были вызваны также и пожарные. Несущие конструкции дома не пострадали, поэтому спасателям пришлось лишь очистить подъездную дорожку.
Видео: Сюжет Degpunktā (на латышском языке)