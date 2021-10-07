Частично нарушена работа банкоматов Luminor. Терминалы Citadele заработали

У Luminor также нарушены платежи по картам в некоторых POS-терминалах.

По сообщению банка, ведется активная работа по восстановлению системы.

Также в четверг после обеда наблюдались нарушения в работе карточных и платежных терминалов банка Citadele, сообщили в банке.

На возможность снятия наличных в банкоматах Citadele это не влияло, поэтому представители банка предлагали клиентам снимать наличные для своих платежей, так как оплата платежными картами была невозможна. Спустя несколько часов проблема была устранена.