Частично нарушена работа банкоматов Luminor. Терминалы Citadele заработали

У Luminor также нарушены платежи по картам в некоторых POS-терминалах.
По сообщению банка, ведется активная работа по восстановлению системы.
Также в четверг после обеда наблюдались нарушения в работе карточных и платежных терминалов банка Citadele, сообщили в банке.
На возможность снятия наличных в банкоматах Citadele это не влияло, поэтому представители банка предлагали клиентам снимать наличные для своих платежей, так как оплата платежными картами была невозможна. Спустя несколько часов проблема была устранена.
Представители банка пояснили, что причиной сбоев послужили проблемы с системой партнера по обслуживанию платежных карт Worldline Latvija.