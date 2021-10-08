Павлютс: ужесточать ограничения приходится из-за непривитых
Совету по кризисному управлению пришлось принять решения об ужесточении ограничений из-за непривитых, заявил на пресс-конференции министр здравоохранения Даниэль Павлютс.
Совету по кризисному управлению пришлось принять решения об ужесточении ограничений из-за непривитых, заявил на пресс-конференции министр здравоохранения Даниэль Павлютс.
Он отметил, что в настоящее время в стране достаточно вакцин, и у каждого есть возможность привиться, но половина жителей Латвии этим воспользовалась, а половина - нет. Это основная причина, почему в настоящее время приходится принимать тяжелые решения, которые многие сочтут чрезмерными, сказал министр.
Министр сообщил, что эксперты сферы здравоохранения призывали к еще более жестким шагам.
Павлютс отметил, что перегрузка латвийских больниц неизбежна, но "только от нас зависит, насколько тяжелой она будет и как долго продолжится". Он подчеркнул, что перед системой здравоохранения стоят огромные проблемы и, скорее всего, придется реализовать намеченный план развертывания полевого госпиталя.
В ночь на пятницу, 8 октября, совет по кризисному управлению постановил объявить в стране режим чрезвычайной ситуации на три месяца. Это решение еще должно утвердить правительство на заседании, которое состоится в пятницу, 8 октября.