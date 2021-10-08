Павлютс: ужесточать ограничения приходится из-за непривитых

Он отметил, что в настоящее время в стране достаточно вакцин, и у каждого есть возможность привиться, но половина жителей Латвии этим воспользовалась, а половина - нет. Это основная причина, почему в настоящее время приходится принимать тяжелые решения, которые многие сочтут чрезмерными, сказал министр.

По словам Павлютса, комплекс мер нацелен на непривитых, чтобы защитить их, так как именно они болеют тяжело, что приводит к перегрузке системы здравоохранения.

Министр сообщил, что эксперты сферы здравоохранения призывали к еще более жестким шагам.

Павлютс отметил, что перегрузка латвийских больниц неизбежна, но "только от нас зависит, насколько тяжелой она будет и как долго продолжится". Он подчеркнул, что перед системой здравоохранения стоят огромные проблемы и, скорее всего, придется реализовать намеченный план развертывания полевого госпиталя.