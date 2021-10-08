Выявлено 1695 новых случаев Covid-19; кумулятивный показатель - самый высокий с начала пандемии

Умершие входили в возрастные категории от 50 до 69 лет:

два человека - в возрасте от 50 до 59 лет,

два человека - в возрасте от 60 до 69 лет.

Из всех выявленных вчера зараженных Covid-19 1328 (78,3%) не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, а 367 были вакцинированы.

14-дневная кумулятивная заболеваемость достигла самого высокого уровня с начала пандемии - 784,1 случая на 100 000 населения. До этого самый высокий кумулятивный показатель в Латвии наблюдался только во время пика предыдущей зимней волны Covid-19 в январе, когда он составлял более 600 случаев в период с 30 декабря по 23 января, а в отдельные дни приближался к 700.

Вчера в Латвии было сделано 18 394 теста на Covid-19, доля положительных результатов составила 9,2%.