Пт, 8.10.2021
Открытие сети магазинов в день, когда правительство может объявить режим чрезвычайной ситуации, это нужно уметь. Реакции в социальных сетях
Реакции в социальных сетях

Выявлено 1695 новых случаев Covid-19; кумулятивный показатель - самый высокий с начала пандемии

Иллюстративное фото. ФОТО: Paula Čurkste/LETA

За минувшие сутки в Латвии выявлено 1695 новых случаев Covid-19, поступила информация о четырех смертях, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.

Умершие входили в возрастные категории от 50 до 69 лет:

  • два человека - в возрасте от 50 до 59 лет,
  • два человека - в возрасте от 60 до 69 лет.

Из всех выявленных вчера зараженных Covid-19 1328 (78,3%) не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, а 367 были вакцинированы.

14-дневная кумулятивная заболеваемость достигла самого высокого уровня с начала пандемии - 784,1 случая на 100 000 населения. До этого самый высокий кумулятивный показатель в Латвии наблюдался только во время пика предыдущей зимней волны Covid-19 в январе, когда он составлял более 600 случаев в период с 30 декабря по 23 января, а в отдельные дни приближался к 700.

Вчера в Латвии было сделано 18 394 теста на Covid-19, доля положительных результатов составила 9,2%.

Всего в Латвии за время пандемии коронавирусом заразились 168 248 человек.


НАВЕРХ
Back