Видео ⟩ "Неразбериха в стране": гражданину Австралии не разрешили вакцинироваться в Латвии

Агнесе уже сразу знала, что ее сожителю нужно будет получить вид на жительство. Она связалась с Центром контроля и профилактики заболеваний, Министерством здравоохранения и даже с Миграционной службой, где ей сказали, что пройти вакцинацию можно с визой категории D.

Виза D позволяет негражданам оставаться в стране в течение длительного времени. Как только документы были получены, Дрю немедленно захотел подать заявку на вакцинацию, но им сообщили, что в визе нет персонального кода, получить прививку нельзя.

Агнесе рассказывает о ситуации: "Мы на таком перекрестке, не знаем, что делать дальше. Платить снова много денег, ждать выдачи вида на жительство, а затем ждать вакцинации. Такая путаница из-за всех этих служб. Если бы мы с самого начала знали, что не сможем пройти вакцинацию по визе D, мы бы все лето собирали необходимые документы".

Сейчас семья "застряла" в Латвии, следующий рейс забронирован в середине ноября. Молодые родители очень хотят поехать в Австралию к родителям Дрю, которые еще не видели свою внучку, а мужчина не видел свою семью уже три года. Они даже готовы платить деньги за вакцинацию.

Агнесе объясняет, что в Австралии в настоящее время действуют строгие ограничения на Covid-19, только вакцинированные люди могут садиться в самолет.

Мать Агнесе удивлена ​​такой неразберихой в стране. Ее подруга весной была в Объединенных Арабских Эмиратах, там можно было сделать прививки всем, в том числе туристам.

Кроме того, женщина узнала, что в соседних странах, Литве и Эстонии, неграждане имеют возможность пройти вакцинацию, поэтому они даже подумали о поездке туда.