Пт, 8.10.2021
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Даниэль Павлютс, министр здравоохранения
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В России от отравления алкоголем умерли 14 человек

ФОТО: Pixabay

В России правоохранительные органы задержали трех подозреваемых по делу о продаже суррогатного алкоголя в Оренбургской области, в результате которого, по последним данным, погибли 14 человек, пишет "Медуза". 

Как сообщает местное управление СК, задержан 29-летний житель города Орск, который организовал нелегальное производство спиртной продукции. Вместе с ним задержаны 60-летний мужчина и 47-летняя женщина, которые занимались сбытом суррогатного алкоголя.

Следователи обнаружили в Орске склад, откуда изъяли 1279 бутылок объемом 0,5 литра, не имеющих необходимой маркировки.

Также был найден пункт разлива поддельного алкоголя, где хранились свыше трех тысяч пустых пластиковых бутылок и оборудование для производства.

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В полицию доставлены еще четыре человека, которые также могут быть причастны к этому преступлению, пишет "Интерфакс".

По факту отравления людей этанолом, употребивших суррогатный алкоголь, возбуждены пять уголовных дел.


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