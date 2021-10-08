В России от отравления алкоголем умерли 14 человек

Как сообщает местное управление СК, задержан 29-летний житель города Орск, который организовал нелегальное производство спиртной продукции. Вместе с ним задержаны 60-летний мужчина и 47-летняя женщина, которые занимались сбытом суррогатного алкоголя.

Также был найден пункт разлива поддельного алкоголя, где хранились свыше трех тысяч пустых пластиковых бутылок и оборудование для производства.

В полицию доставлены еще четыре человека, которые также могут быть причастны к этому преступлению, пишет "Интерфакс".