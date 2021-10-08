Объявлены номинанты 16-ой Национальной премии в области моды

ФОТО: Пресс-фото

В первый день RIGA FASHION WEEK, которая пройдет с 12 по 16 октября, на Премии будут награждены победители в 10 номинациях. На "Дебют года" выдвинуты бренды Collected Story, For lovers and trees и Kasher Bloom. В категории "Самый креативный модный показ" представлены марки Volga Vintage, Nolo, Iveta Vecmane и One Wolf.

Поскольку минувший год стал толчком для развития цифровой отрасли, к числу номинаций добавилась позиция "За лучшую дигитальную презентацию", в которой будут бороться марки Reinis Krumiņš, Natalija Jansone и One Wolf. За "Лучшее мультимедийное оформление модного показа" отмечены Nolo, Volga Vintage, Iveta Vecmane. Среди номинантов на премию "Лучший имидж рекламной кампании года" выдвинуты Volga Vin-tage, Selina Keer, Iveta Vecmane, One Wolf и Katya Katya London.

Номинантами на премию "Лучший дизайнер ювелирных украшений" стали Verba, Maija Vītola и RO Studio. Не оставляя без внимания вопросы этики и экологии, одна из номинаций Премии ориентирована на ответственный подход к созданию коллекций одежды - "Лучший бренд устойчивой моды". В числе номинантов: Slow Hands, Baiba Ladiga и For lovers and trees.

Кроме этого, компетентное жюри определит, кто из профессионалов в области моды удостоится титулов "Самая оригинальная обложка журнала", "Топ-модель года" и "Вклад в развитие модной индустрии".

"Из года в год Национальная премия в области моды позволяет специалистам

ФОТО: Пресс-фото

индустрии получить экспертную обратную связь по итогам проделанной работы и реализованных рекламных кампаний, творческих и бизнес-достижений. Принимая во внимание общемировые тенденции, в частности, в этом году это цифровые форматы и эко-повестка, мы дополнили список номинаций. На наш взгляд, в этом плане Премия является неким "индикатором" происходящего на рынке, отмечает новшества, нестандартные решения и смелым международные коллаборации", - рассказывает президент Балтийской федерации моды Елена Страхова.

Победителей определит компетентное жюри, в состав которого вошли специалисты индустрии моды в Латвии:

издатель журнала Pastaigа Айя Шмидре, редактор моды из-дательства Rīgas Viļņi Ольга Колотова, главный редактор журнала Una Джина Бришка, главный редактор журнала L`Officiel Baltic Лига Земтуре, редактор моды журнала L`Officiel Baltic Даце Криевиня-Бахмане, креативный директор издательства Santa и главный редактор журнала Pērle Сандия Шенберга, главный редактор журнала Santa Гундега Розе, редактор моды журналов Lilit и Лилит Кристине Рудзинска, главный редактор журнала "Люблю Life" Инна Авина, журналист в области моды Даце Вайвара, соавтор книги "Стиль" Денис Шевелев, фотограф Арнис Балчус, инфлюенсеры Эвелина Паркере, Анете Озолиня и Майя Арманева.