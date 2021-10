Объявлены номинанты 16-ой Национальной премии в области моды

В первый день RIGA FASHION WEEK, которая пройдет с 12 по 16 октября, на Премии будут награждены победители в 10 номинациях. На "Дебют года" выдвинуты бренды Collected Story, For lovers and trees и Kasher Bloom. В категории "Самый креативный модный показ" представлены марки Volga Vintage, Nolo, Iveta Vecmane и One Wolf.