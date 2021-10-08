"Динамо" в овертайме уступило ХК "Сочи". Якс забил победный гол

Матч проходил в ДС "Большой" и завершился победой хозяев со счётом 3:2 (2:1, 0:0, 0:1, 1:0).

Хозяева вышли вперёд уже на второй минуте первого периода благодаря шайбе Дмитрия Колготина. На 8-й минуте Никита Елисеев восстановил равновесие на табло, но ещё до перерыва Никита Феоктистов после передачи латвийского защитника ХК "Сочи" Яниса Якса вывел хозяев вперёд.

Во втором периоде зрители голов не увидели, а за 5 минут до финальной сирены Елисеев оформил дубль и перевёл игру в овертайм. В дополнительное время Елисеев заработал удаление и численное большинство хозяев реализовал Якс - 3:2.

Рижское "Динамо" в данный момент с 13 очками в 16 матчах занимает 9-е место в Западной конференции. ХК "Сочиь" с 10 очками в 12 матчах занимает последнее, 12-е место на Западе.