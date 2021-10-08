Сборная Латвии с минимальным счётом уступила дома Нидерландам

Матч завершился со счётом 0:1.

Первый тайм прошёл при явном преимуществе гостей, которые не напрасно считались фаворитами встречи. Счёт в матче на 19-й минуте открыл полузащитник амстердамского "Аякса" Дэви Классен, который завершил розыгрыш углового точным и сильным ударом по воротам Роберта Озолса.

После этого неожиданно у сборной Латвии возникло два хороших момента для взятия ворот, но оба раза игроков подвела точность и мастерство исполнения. Сначала Роберт Улдрикис не смог воспользоваться неразберихой у ворот гостей, а несколько минут спустя он же не реализовал ещё один выход к воротам Джастина Бейлоу.

Во втором тайме игра немного успокоилась и запомнилась лишь несколькими опасными моментами. Практически сразу после перерыва Андрей Цыганик мог сравнять счёт на табло, но его удар пришёлся рядом со штангой. В середине второго тайма гости основательно насели на ворота Озолса и нанесли подряд несколько ударов, но путь мяча к воротам перегородил один из защитников сборной Латвии.

Латвийские футболисты могли уйти от поражения в добавленное время, но удар Игоря Тарасова с близкого расстояния отразил Бейлоу, который спас свою команду от потери очков.

В других матчах группы "G" сборная Гибралтара у себя дома уступила Черногории (0:3), а Турция на своём поле разошлась миром с Норвегией (1:1).

После семи туров сборная Нидерландов возглавляет группу "G", имея 16 очков. На второй строчке идёт Норвегия (14), а следом Турция (12). Черногория с 11 очками занимает четвёртое место, Латвия с 5 очками идёт на шестом, а Гибралтар (0 очков) замыкает турнирную таблицу.