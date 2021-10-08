Пт, 8.10.2021
Я думаю, что среди тех, кто с нетерпением ждал открытия Lidl в Латвии, немало и сотрудников посольства Германии. Так что не удивляйтесь, что вы будете регулярно встречать нас здесь. Кристиан Хельт, посол Германии в Латвии
Кристиан Хельт, посол Германии в Латвии

"Вы тоже до часа ночи ждали решений правительства?": жители о введении режима ЧС и новых ограничениях

Ilustratīvs attēls. ФОТО: Zane Bitere/LETA

В ночь на пятницу, 8 октября, в связи со стремительным распространением Covid-19 совет по кризисному управлению Латвии принял решение об объявлении режима чрезвычайной ситуации и ужесточении ограничений. Латвийцы выразили свою позицию по поводу решений правительства в Twitter.

Премьер-министр Кришьянис Кариньш после заседания совета заявил, что цель введения режима чрезвычайной ситуации - основательно повысить охват вакцинацией, введя гораздо более строгие ограничения для непривитых. Усилен будет также контроль за соблюдением мер безопасности.

Премьер подчеркнул, что ситуация в Латвии тяжелая - непривитых людей очень много, а это влияет на систему здравоохранения: в больницах стремительно растет количество пациентов с Covid-19, что ограничивает возможности стационаров оказывать все услуги в полном объеме.

"Вчера вечером правительство приняло сложное, но единодушное решение об объявлении режима чрезвычайной ситуации. Эта осень имеет решающее значение для нас, чтобы принять и преодолеть трудности, которые мы все хотим оставить в прошлом", - написал Эгил Левитс.

Правительство решает, как сдержать рекордное распространение Covid и предотвратить коллапс больниц. Спасибо, что заметили и нашли время! У меня два вопроса: 1) Насколько продуктивно это 8-часовое собрание? 2) Чем вы занимались все лето?

Вчера правительство решало 10 часов. К сожалению, результат вряд ли окажет значительное и быстрое влияние на заболеваемость и загруженность больниц. Кажется, пора ввести термин "длительная пандемия", когда страны страдают в течение длительного времени с небольшими ограничениями и низким уровнем вакцинации.

Потому что мы не находимся ни в Англии, ни во Франции, ни даже в Португалии, где правительства действовали быстро и решительно, организовывая вакцинацию и устанавливая строгие требования. У нас как обычно - тянули резину и составляли схемы.

Эй, ты тоже не ложился спать до часа ночи и ждал решения правительства? 

Браво!!! В два часа ночи жители страны получают сообщение от правительства!

Я не понимаю логики правительства. Как решение правительства этой ночи решает фундаментальную проблему: переполненность больниц, в основном из-за низкого охвата вакцинацией пожилых людей? На государственной службе трудятся не пожилые люди, и посещают специализированные магазины тоже не они. Нет снижения количества контактов, нет мотивации вакцинироваться.

Навеки вечные студенты все мы, включая дом правительства. Дедлайн был вчера, но поднажмем. Магия стресса последней ночи и свет в конце туннеля. Два литра кофе, дрожащие руки и "не хватило всего несколько часов". Но однажды сделать это уже нельзя, потому что слишком поздно. Теперь все так и есть. Для всех.

Невакцинированные люди не смогут посещать супермаркеты, ну и... в принципе, это все. Я, наверное, ничего не понимаю. Это большие, важные, сложные решения?!

Доволен ли я на данный момент новыми потенциальными ограничениями, которые в основном распространяются на непривитых? Да. Остановит ли это рост числа заболевших? Сомневаюсь.

Не хватает ограничений на передвижение. 


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