"Вы тоже до часа ночи ждали решений правительства?": жители о введении режима ЧС и новых ограничениях

Вчера правительство решало 10 часов. К сожалению, результат вряд ли окажет значительное и быстрое влияние на заболеваемость и загруженность больниц. Кажется, пора ввести термин "длительная пандемия", когда страны страдают в течение длительного времени с небольшими ограничениями и низким уровнем вакцинации.
Потому что мы не находимся ни в Англии, ни во Франции, ни даже в Португалии, где правительства действовали быстро и решительно, организовывая вакцинацию и устанавливая строгие требования. У нас как обычно - тянули резину и составляли схемы.
Эй, ты тоже не ложился спать до часа ночи и ждал решения правительства?
Браво!!! В два часа ночи жители страны получают сообщение от правительства!
Я не понимаю логики правительства. Как решение правительства этой ночи решает фундаментальную проблему: переполненность больниц, в основном из-за низкого охвата вакцинацией пожилых людей? На государственной службе трудятся не пожилые люди, и посещают специализированные магазины тоже не они. Нет снижения количества контактов, нет мотивации вакцинироваться.
Навеки вечные студенты все мы, включая дом правительства. Дедлайн был вчера, но поднажмем. Магия стресса последней ночи и свет в конце туннеля. Два литра кофе, дрожащие руки и "не хватило всего несколько часов". Но однажды сделать это уже нельзя, потому что слишком поздно. Теперь все так и есть. Для всех.
Невакцинированные люди не смогут посещать супермаркеты, ну и... в принципе, это все. Я, наверное, ничего не понимаю. Это большие, важные, сложные решения?!
Доволен ли я на данный момент новыми потенциальными ограничениями, которые в основном распространяются на непривитых? Да. Остановит ли это рост числа заболевших? Сомневаюсь.
Не хватает ограничений на передвижение.