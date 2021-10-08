"Вы тоже до часа ночи ждали решений правительства?": жители о введении режима ЧС и новых ограничениях

Valdība lemj, kā ierobežot rekordaugsto Covid izplatību un novērst slimnīcu kolapsu. Paldies, ka pamīnājāt un atradāt laiku!

Man ir divi jautājumi:

1)cik produktīva ir 8 stundas ilga sanāksme?

2)ko jūs darījāt visu vasaru? — Nellija Ločmele (@NellijaL) October 7, 2021

Вчера правительство решало 10 часов. К сожалению, результат вряд ли окажет значительное и быстрое влияние на заболеваемость и загруженность больниц. Кажется, пора ввести термин "длительная пандемия", когда страны страдают в течение длительного времени с небольшими ограничениями и низким уровнем вакцинации.

Vakar valdība sprieda 10h. Diemžēl rezultāts diez vai būtiski un pietiekoši strauji ietekmēs saslimstības līmeni un slimnīcu pārslodzi. Izskatās, ka laiks ieviest terminu “garā pandēmija”, kur valstis ilgstoši mocās ar nelieliem ierobežojumiem un nelielu vakcinācijas līmeni — Klāvs Sedlenieks (@klavsse) October 8, 2021

Потому что мы не находимся ни в Англии, ни во Франции, ни даже в Португалии, где правительства действовали быстро и решительно, организовывая вакцинацию и устанавливая строгие требования. У нас как обычно - тянули резину и составляли схемы.

Tāpēc ka neesam ne Anglijā, ne Francijā un pat ne Portugālē, kur valdības rīkojās ātri un izlēmīgi organizējot vakcināciju un nosakot stingras prasības. Pie mums kā parasti - vilka garumā un shēmoja. — Andrejs (@Andrejs96162082) October 8, 2021

Эй, ты тоже не ложился спать до часа ночи и ждал решения правительства?

Eu, jūs tiešām vakar līdz vieniem palikāt augšā un gaidījāt valdības lēmumus? — Didzis Veinbergs 💸 (@didzvein) October 8, 2021

Браво!!! В два часа ночи жители страны получают сообщение от правительства!

Bravo!!! Divos naktī valsts iedzīvotāji saņem ziņojumu no valdības! — Sarma Freiberga (@Sarma_Freiberga) October 7, 2021

Я не понимаю логики правительства. Как решение правительства этой ночи решает фундаментальную проблему: переполненность больниц, в основном из-за низкого охвата вакцинацией пожилых людей? На государственной службе трудятся не пожилые люди, и посещают специализированные магазины тоже не они. Нет снижения количества контактов, нет мотивации вакцинироваться.

Nesaprotu valdības loģiku. Kādā veidā valdības šīs nakts lēmums risina pamatproblēmu:pārpildītas slimnīcas, kas pamatā rodas dēļ zemās senioru vakc aptveres? Ne jau seniori strādā valsts darbos,apmeklē specializētos veikalus. Ne samazināts kontaktu skaits, ne motivācija potēties. — Iveta Kažoka (@IvetaKazoka) October 7, 2021

Навеки вечные студенты все мы, включая дом правительства. Дедлайн был вчера, но поднажмем. Магия стресса последней ночи и свет в конце туннеля. Два литра кофе, дрожащие руки и "не хватило всего несколько часов". Но однажды сделать это уже нельзя, потому что слишком поздно. Теперь все так и есть. Для всех.

Mūžīgi mūžīgie studenti mēs visi, arī valdības māja. Dedlains bija vakar, bet sarausim. Pēdējās nakts stresa maģija un tuneļa redze. Divi litri kafijas, viegli trīcošas rokas un 'dažas stundas pietrūka.' Bet reiz tā vairs nevar, jo ir nokavēts. Tagad ir tieši tā. Visiem.

— Liene Kupča (@lkupca) October 7, 2021

Невакцинированные люди не смогут посещать супермаркеты, ну и... в принципе, это все. Я, наверное, ничего не понимаю. Это большие, важные, сложные решения?!

Nevakcinētas vai nepārslimojušas personas nevarēs apmeklēt lielveikalus, nu un...principā tas arī viss. Es laikam kaut ko nesaprotu. Tie ir tie lielie, svarīgie, bargie lēmumi!? pic.twitter.com/xahS72IIQF

— Liena Tīdena (@Tiidena) October 8, 2021

Доволен ли я на данный момент новыми потенциальными ограничениями, которые в основном распространяются на непривитых? Да. Остановит ли это рост числа заболевших? Сомневаюсь.

vai es jūtos pagaidām apmierināta ar jaunajiem potenciālajiem ierobežojumiem, kas pārsvarā attiecas uz nevakcinētajiem? jā

vai tas apstādinās augošos ciparus? šaubos — Homo saPIENS (@cactus_is_love) October 7, 2021

Не хватает ограничений на передвижение.