Боец UFC рассказала, почему избила взрослого мужчину в Москве

По словам 26-летней спортсменки, это произошло в Москве, когда ей было 19-20 лет. На тот момент Джоджуа уже занималась тайским боксом, знала какие-то приёмы и была физически подготовлена.

"Как-то раз я ехала в автобусе в Москве на тренировку. Были свободны четыре места. Я села на одно, а на второе поставила тренировочную сумку. Но передо мной было ещё два свободных. Зашёл взрослый мужчина лет 50-55. Был одет нормально, видно, что едет с работы, кожаная сумка, в костюме. В очень грубой форме мне говорит: "Убери сумку". Говорю ему: "Вам места мало?". Он скидывает сумку и начинает меня словесно оскорблять: "Сука!" и так далее", - рассказала Джоджуа в интервью Eurosport.

Спортсменка призналась, что была шокирована той ситуацией, потому что до этого у неё не было конфликтов со взрослыми людьми. В результате девушка заплакала, взяла сумку, дождалась своей остановки и вышла, но мужчина последовал за ней.

"Как только мы вышли из дверей, он меня позвал: "Слышь, ты, черножопая, ещё раз я тебя тут увижу…". После этой фразы меня переклинило, я бросила сумку и начала его бить.

Зашла с двойки, он пытался отмахиваться, меня тоже ударить. Я начала нырять, заходить обратно с двойкой. Прямо лучше, чем в боях. Была смешная ситуация, сидели бабули: "Мужчина! Как вам не стыдно?!". Я его разносила, выходила, заходила, чётко попадала по нему. И бабули в шоке: "Девушка, вы-то куда?!" - вспоминает спортсменка.

В результате мужчина убежал, а Джоджуа вернулась на остановку, где оставила сумку. Об этой истории в курсе и родители спортсменки, которые отреагировали с гордостью.