Месси, Холанд, Левандовски и Роналду - в числе номинантов на "Золотой мяч"

"Золотой мяч" - ежегодная футбольная награда, известная также как приз лучшему футболисту года в Европе.

Полностью список выглядит следующим образом:

Рияд Марез ("Манчестер Сити"), Нголо Канте ("Челси"), Эрлинг Холанд ("Боруссия" Дортмунд), Леонардо Бонуччи ("Ювентус"), Мэйсон Маунт ("Челси"), Харри Кейн ("Тоттенхэм"), Джанлуиджи Доннарумма ("Милан"/ "ПСЖ"), Карим Бензема ("Реал"), Рахим Стерлинг ("Манчестер Сити"), Николо Барелла ("Интер"), Лионель Месси ("Барселона"/ "ПСЖ"), Бруну Фернандеш ("Манчестер Юнайтед"), Педри ("Барселона"), Лука Модрич ("Реал"), Джорджо Кьеллини ("Ювентус"), Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити"), Неймар ("ПСЖ"), Рубен Диаш ("Манчестер Сити"), Лаутаро Мартинес ("Интер"), Симон Кьер ("Милан"), Роберт Левандовски ("Бавария"), Жоржиньо ("Челси"), Мохамед Салах ("Ливерпуль"), Сесар Аспиликуэта ("Челси"), Ромелу Лукаку ("Интер"/ "Челси"), Криштиану Роналду ("Ювентус"/ "Манчестер Юнайтед"), Жерар Морено ("Вильярреал"), Фил Фоден ("Манчестер Сити"), Килиан Мбаппе ("ПСЖ") и Луис Суарес ("Атлетико").

France Football объявил также номинантов на приз имени Льва Яшина лучшему вратарю мира. В список вошли Джанлуиджи Доннарумма ("Милан"/"ПСЖ"), Мануэль Нойер ("Бавария"), Эдерсон ("Манчестер Сити"), Ян Облак ("Атлетико"), Самир Ханданович ("Интер"), Каспер Шмейхель ("Лестер"), Тибо Куртуа ("Реал"), Эдуар Менди ("Челси"), Эмилиано Мартинес ("Астон Вилла") и Кейлор Навас ("ПСЖ").

Церемония вручения премии пройдёт 29 ноября в театре Шатле в Париже. Также в этот день будут вручены женский "Золотой мяч", награда лучшему игроку младше 21 года и приз лучшему вратарю мира имени Льва Яшина.