С понедельника СГД будет обслуживать клиентов в "зеленом" режиме. Что это значит?
С понедельника, 11 октября, Служба государственных доходов (СГД) будет предоставлять очные услуги только в "зеленом" режиме, сообщили представители СГД.
С понедельника, 11 октября, Служба государственных доходов (СГД) будет предоставлять очные услуги только в "зеленом" режиме, сообщили представители СГД.
Это означает, что в будущем как сотрудники СГД, так и клиенты по всей Латвии смогут оказывать и получать личные услуги только при наличии сертификатов о вакцинации.
Впредь по-прежнему можно будет записаться на личный прием по телефону 67120005, а по прибытии в любой центр обслуживания клиентов СГД потребуется предъявить удостоверяющий личность документ (паспорт или ID-карту) и действующий сертификат вакцинации.
Консультации СГД можно также получить, позвонив по консультативному телефону 67120000 или задав вопрос в письменной форме в разделе "Переписка с СГД" в системе электронного декларирования.
Индивидуальную консультацию можно получить по консультативному телефону СГД 67120000, во время звонка подключившись к системе EDS и введя в смартфоне указанный системой код.
При посещении центров обслуживания клиентов посетители должны проявлять осторожность и ответственность и соблюдать все установленные меры предосторожности: носить маску, держаться на расстоянии двух метров от других людей, дезинфицировать руки, соблюдать респираторную гигиену и другие правила безопасности. Запрещено посещать центры обслуживания клиентов СГД при наличии признаков заболевания дыхательных путей, а также во время действия режима самоизоляции, домашнего карантина или строгой изоляции.
Информация о центрах обслуживания клиентов СГД доступна на сайте СГД www.vid.gov.lv в разделе "Контакты - Как с нами связаться? - Обслуживание клиентов". Справки о правилах государственных и муниципальных единых центров по обслуживанию клиентов СГД предлагает навести в соответствующем самоуправлении.