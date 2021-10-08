С понедельника СГД будет обслуживать клиентов в "зеленом" режиме. Что это значит?

Это означает, что в будущем как сотрудники СГД, так и клиенты по всей Латвии смогут оказывать и получать личные услуги только при наличии сертификатов о вакцинации.

Впредь по-прежнему можно будет записаться на личный прием по телефону 67120005, а по прибытии в любой центр обслуживания клиентов СГД потребуется предъявить удостоверяющий личность документ (паспорт или ID-карту) и действующий сертификат вакцинации.

Жители без сертификата по-прежнему смогут получать все услуги СГД в электронном виде в системе электронного декларирования EDS.

Консультации СГД можно также получить, позвонив по консультативному телефону 67120000 или задав вопрос в письменной форме в разделе "Переписка с СГД" в системе электронного декларирования.

Индивидуальную консультацию можно получить по консультативному телефону СГД 67120000, во время звонка подключившись к системе EDS и введя в смартфоне указанный системой код.

При посещении центров обслуживания клиентов посетители должны проявлять осторожность и ответственность и соблюдать все установленные меры предосторожности: носить маску, держаться на расстоянии двух метров от других людей, дезинфицировать руки, соблюдать респираторную гигиену и другие правила безопасности. Запрещено посещать центры обслуживания клиентов СГД при наличии признаков заболевания дыхательных путей, а также во время действия режима самоизоляции, домашнего карантина или строгой изоляции.