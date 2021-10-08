Трагическая авария на ротационном кругу Мукусалас: выясняются причины смерти водителя

Роковое столкновение произошло на ротационном кругу Мукусалас в направлении центра и Пардаугавы после 16:00.

Очевидцы, которые случайно оказались в пробке на кругу Мукусалас и видели последствия аварии, наблюдали интенсивную активность медиков у одной из машин, участвовавших в столкновении.

Именно этот фактор заставил обратить на происшествие больше внимания, потому что визуально инцидент не выглядел очень серьезным. На левой крайней полосе рядом с металлическим ограждением стояла поврежденная Volvo, рядом с которой находился грузовик.

Врачи бригады неотложной медицинской помощи собрались у автомобиля, водителя которого положили на землю и реанимировали.

Представитель Государственной полиции Лина Кальке сообщила: "На ротационном кругу Мукусалас произошло столкновение между автомобилем Volvo и грузовиком DAF. После столкновения автомобиль Volvo наехал на препятствие - металлическую преграду. В результате аварии погиб мужчина 1964 года рождения. Государственная полиция возбудила уголовное дело по факту происшествия, ведется досудебное расследование, а также выясняются обстоятельства происшествия".

Сотрудникам правоохранительных органов важно выяснить, наступила ли смерть потерпевшего в результате столкновения с грузовиком или же водителю стало плохо по дороге.

Пока не будет проведена вся необходимая экспертиза, сотрудники полиции воздерживаются от дальнейших комментариев.