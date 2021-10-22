На этот раз в передаче TVNET "Знаменитости на углях" популярный латвийский певец и шоумен Маркус Рива будет готовить фаршированные грибы портобелло со сладким картофелем фри.
Маркусу понадобятся 2 батата, оливковое масло, приправа для картофеля и салата, помидор, моцарелла, листья салата, майонез и базилик.
Галерея: Маркус Рива в передаче "Знаменитости на углях"
Во время готовки Маркус Рива обсудил с ведущей Раисой Смирновой любовь к кулинарии, влияние пандемии на его финансовое положение, отпуск в Испании, любимые блюда и X Faktors.
О том, как у них шли дела на кухне, смотрите в программе "Знаменитости на углях"!
Видео: Маркус Рива готовит фаршированные грибы портобелло со сладким картофелем фри
Фаршированные грибы портобелло со сладким картофелем фри
- 2 крупно нарезанных батата
- Vegeta для картофеля
- 3 столовые ложки масла
Фаршированные грибы портобелло:
- 4 больших гриба портобелло
- 3 столовые ложки масла
- 1 большой помидор
- Vegeta для помидоров, моцареллы или салатов
- Моцарелла для веганов
- Листья салата
- Майонез для веганов
- Базилик (для украшения)
Нарезанный картофель кладут в миску, добавляют приправы и масло и перемешивают.
После помещают в аэрофритюрницу. Запекают 15 минут при температуре 200 градусов. После достают и встряхивают. Далее следует запекать еще 15 минут.
За это время у грибов портобелло удаляют ножки и выкладывают на тарелку. Их необходимо хорошо смазать оливковым маслом со всех сторон.
После грибы выкладывают на гриль шапочками наверх, запекают пару минут, а затем переворачивают. В каждый выкладывают нарезанный сыр моцарелла и жарят, пока сыр не расплавится.
На тарелку кладут лист салата, на котором размещают гриб. Расплавленный сыр накрывают кусочком помидора, посыпают специями и украшают базиликом. Рядом выкладывают картофель фри и майонез.