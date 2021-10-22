Ср, 27.10.2021
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Видео ⟩ Маркус Рива готовит фаршированные грибы портобелло со сладким картофелем фри

Маркус Рива и Раиса Смирнова ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Осень - это время, когда еще можно собраться на природе и приготовить что-то вкусное на гриле. У каждого из нас есть свой любимый рецепт, но интересно, какие блюда готовят знаменитости?

На этот раз в передаче TVNET "Знаменитости на углях" популярный латвийский певец и шоумен Маркус Рива будет готовить фаршированные грибы портобелло со сладким картофелем фри.  

Маркусу понадобятся 2 батата, оливковое масло, приправа для картофеля и салата, помидор, моцарелла, листья салата, майонез и базилик. 

Галерея: Маркус Рива в передаче "Знаменитости на углях"

Во время готовки Маркус Рива обсудил с ведущей Раисой Смирновой любовь к кулинарии, влияние пандемии на его финансовое положение, отпуск в Испании, любимые блюда и X Faktors.

О том, как у них шли дела на кухне, смотрите в программе "Знаменитости на углях"!

Видео: Маркус Рива готовит фаршированные грибы портобелло со сладким картофелем фри

Рецепт:

Фаршированные грибы портобелло со сладким картофелем фри

Фри:

  • 2 крупно нарезанных батата
  • Vegeta для картофеля
  • 3 столовые ложки масла

Фаршированные грибы портобелло:

  • 4 больших гриба портобелло
  • 3 столовые ложки масла
  • 1 большой помидор
  • Vegeta для помидоров, моцареллы или салатов
  • Моцарелла для веганов
  • Листья салата
  • Майонез для веганов
  • Базилик (для украшения)

Нарезанный картофель кладут в миску, добавляют приправы и масло и перемешивают.

После помещают в аэрофритюрницу. Запекают 15 минут при температуре 200 градусов. После достают и встряхивают. Далее следует запекать еще 15 минут.

За это время у грибов портобелло удаляют ножки и выкладывают на тарелку. Их необходимо хорошо смазать оливковым маслом со всех сторон.

После грибы выкладывают на гриль шапочками наверх, запекают пару минут, а затем переворачивают. В каждый выкладывают нарезанный сыр моцарелла и жарят, пока сыр не расплавится.

На тарелку кладут лист салата, на котором размещают гриб. Расплавленный сыр накрывают кусочком помидора, посыпают специями и украшают базиликом. Рядом выкладывают картофель фри и майонез.


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