На этот раз в передаче TVNET "Знаменитости на углях" популярный латвийский певец и шоумен Маркус Рива будет готовить фаршированные грибы портобелло со сладким картофелем фри.

Маркусу понадобятся 2 батата, оливковое масло, приправа для картофеля и салата, помидор, моцарелла, листья салата, майонез и базилик.

Галерея: Маркус Рива в передаче "Знаменитости на углях"

Во время готовки Маркус Рива обсудил с ведущей Раисой Смирновой любовь к кулинарии, влияние пандемии на его финансовое положение, отпуск в Испании, любимые блюда и X Faktors.

О том, как у них шли дела на кухне, смотрите в программе "Знаменитости на углях"!

Видео: Маркус Рива готовит фаршированные грибы портобелло со сладким картофелем фри

Фаршированные грибы портобелло со сладким картофелем фри

Фри:

2 крупно нарезанных батата

Vegeta для картофеля

3 столовые ложки масла

Фаршированные грибы портобелло:

4 больших гриба портобелло

3 столовые ложки масла

1 большой помидор

Vegeta для помидоров, моцареллы или салатов

Моцарелла для веганов

Листья салата

Майонез для веганов

Базилик (для украшения)

Нарезанный картофель кладут в миску, добавляют приправы и масло и перемешивают.

После помещают в аэрофритюрницу. Запекают 15 минут при температуре 200 градусов. После достают и встряхивают. Далее следует запекать еще 15 минут.

За это время у грибов портобелло удаляют ножки и выкладывают на тарелку. Их необходимо хорошо смазать оливковым маслом со всех сторон.

После грибы выкладывают на гриль шапочками наверх, запекают пару минут, а затем переворачивают. В каждый выкладывают нарезанный сыр моцарелла и жарят, пока сыр не расплавится.