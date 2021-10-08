Кариньш созвал заседание Кабмина. На нем выяснилось, что не все документы подготовлены

Директор госканцелярии Янис Цитсковскис проинформировал о том, какие ограничения будут введены в связи с трудоустройством и какие права по отношению к невакцинированным работникам будут у работодателей.

После сообщения премьер-министр Кришьянис Кариньш сообщил, что не видит подготовленного законопроекта.

На это Цитсковскис ответил, что законопроект подготовлен и его появление в системе - вопрос нескольких минут.

Другие министры также указали на ситуацию, что принять решение затруднительно, так как документ недоступен и министры с ним не могли ознакомиться.

Как пояснил министр здравоохранения Даниэль Павлютс, последние предложения по обсуждаемому законопроекту были получены уже после 16 часов, поэтому работники министерства не успели подготовить их к началу заседания. Он извинился перед коллегами за то, что документ не был подготовлен вовремя.

Спустя примерно два часа после начала заседания необходимые для принятия решений документы по-прежнему не были доступны министрам. Члены правительства во время заседания по этой причине столкнулись со сложностями.

Кроме того, отдельные вопросы вообще не обсуждались. Поэтому, например, принятие решения о заполнении пассажирами общественного транспорта отложено на следующую неделю.

Напомним, премьер-министр Кришьянис Кариньш в пятницу отменил участие в неофициальной встрече премьер-министров стран Балтии, которая запланирована в Каунасе, и во второй половине дня созвал внеочередное заседание правительства.

Внеочередное заседание Кабинета министров изначально было запланировано на 15 часов, но затем его перенесли на 17 часов.

На нем планируется утвердить решения совета по кризисному управлению по ограничению распространения Covid-19.