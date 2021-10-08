Кариньш созвал заседание правительства во второй половине дня

Внеочередное заседание Кабинета министров созвано в 15:00.

На заседании совета по кризисному управлению было решено объявить в стране режим чрезвычайной ситуации на три месяца.

На заседании правительство должно одобрить ограничения, которые постановил ввести совет по кризисному управлению: непривитые не смогут посещать супермаркеты, привиться обязаны будут все работники публичного сектора, маски будут обязательны в помещениях, в том числе и для вакцинированных.

При этом в будущем все, кто сможет это сделать, как в государственном, так и в частном секторе, будут призваны работать удаленно.

Определенные ограничения ожидаются и в сфере образования. Хотя даже после объявления режима чрезвычайной ситуации школьники продолжат обучение очно с использованием масок, количество учебных занятий по интересам будет значительно сокращено. Учителя и ученики независимо от уровня образования должны будут носить маски во всех помещениях. Ученики будут проходить тестирование не реже одного раза в неделю. Внеучебные мероприятия, такие как экскурсии, посещение музеев, не будут организованы во время действия режима чрезвычайной ситуации.