Rīgas siltums призывает включить отопление во всех домах Риги

Поставщик тепла готов подключить отопление всем многоквартирным жилым домам, в которых теплоузлы и отопительная система подготовлены к отопительному сезону и проведены гидравлические испытания.

Rīgas siltums призывает поторопиться и привести в порядок индивидуальные отопительные узлы зданий и внутреннюю систему теплоснабжения, чтобы обеспечить безопасное теплоснабжение рижан.

В этом отопительном сезоне во время режима чрезвычайной ситуации Rīgas siltums также не будет начислять штрафные проценты за просрочку платежа.

"Мы очень надеемся, что эти шаги помогут потребителям легче пережить новый отопительный сезон, который обещает быть довольно сложным, учитывая повышение тарифов на тепло из-за быстрого роста цен на энергоносители", - сказал председатель правления предприятия Нормунд Талцис.

Компания также призывает управляющих зданиями в сотрудничестве с владельцами квартир оценивать и внедрять меры по энергосбережению в зданиях, поскольку счет включает оплату не только тарифов, но и объемы потребления тепла.

Как сообщили агентству LETA в Rīgas namu pārvaldnieks, в настоящее время отопление не подключено 397 домам, находящимся в его ведении.

С согласия Rīgas siltums эти дома можно подключить к теплоснабжению в течение нескольких дней.

Представитель Центра защиты прав потребителей (PTAC) Санита Германе признала, что действующая нормативно-правовая база дает поставщику тепла право прекратить подачу тепла всему дому, если хотя бы один из владельцев квартир не заплатил за тепло.

"Ситуация, в которой подача тепла может быть прекращена в том числе людям, которые добросовестно оплатили счета, является несправедливой и несовместимой с основными правами потребителей, в частности с правом доступа к товарам и услугам первой необходимости, а также с правами на защиту экономических интересов потребителей как менее защищенной стороны сделки", - сказала Германе. Однако по закону у PTAC отсутствуют полномочия для участия в разрешении споров по вопросам теплоснабжения населения.