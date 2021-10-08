Сборная Латвии назвала первых трёх игроков, которые вызваны для подготовки к Олимпиаде-2022
Федерация хоккея Латвии (LHF) назвала первых трёх хоккеистов, которые получили вызов в сбрную на Зимние Олимпийские игры 2022 года.
Федерация хоккея Латвии (LHF) назвала первых трёх хоккеистов, которые получили вызов в сбрную на Зимние Олимпийские игры 2022 года.
Вызов получили форварды Рудольф Балцерс ("Сан-Хосе") и Земгус Гиргенсонс ("Баффало"), а также защитник Кристиан Рубинс ("Торонто Марлис", АХЛ).
🇱🇻 @lhf_lv will be bringing some 🔥 to @Beijing2022 @rudolfsbalcers @zemgus94@rubiinss97— IIHF (@IIHFHockey) October 8, 2021
More info 👉 https://t.co/ZUknuqtwVb@NHL @SanJoseSharks @BuffaloSabres @TorontoMarlies pic.twitter.com/0ajEWRyTGO
Генеральный секретарь LHF Виестурс Козиолс отметил, что Латвия на Олимпиаде в Пекине хочет видеть всех своих сильнейших хоккеистов. "Мы выслали IIHF расширенный список игроков для участия в Олимпиаде, в котором есть также нападающий "Питтсбурга" Теодор Блюгер и вратарь "Коламбуса" Элвис Мерзликин. Почему в списке именно эти три хоккеиста, это нужно спрашивать у авторов списка", - сказал Козиолс в разговоре с агентством LETA.
Ожидается, что итоговые составы сборных на Игры-2022 будут объявлены в начале января. На Олимпиаде в Пекине снова смогут принять участие хоккеисты Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля. Сборная Латвии сыграет в группе "С" против Швеции, Финляндии и Словакии.