Сборная Латвии назвала первых трёх игроков, которые вызваны для подготовки к Олимпиаде-2022

Генеральный секретарь LHF Виестурс Козиолс отметил, что Латвия на Олимпиаде в Пекине хочет видеть всех своих сильнейших хоккеистов. "Мы выслали IIHF расширенный список игроков для участия в Олимпиаде, в котором есть также нападающий "Питтсбурга" Теодор Блюгер и вратарь "Коламбуса" Элвис Мерзликин. Почему в списке именно эти три хоккеиста, это нужно спрашивать у авторов списка", - сказал Козиолс в разговоре с агентством LETA.