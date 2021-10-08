Пт, 8.10.2021
Мы видим, что перегружены больницы, лаборатории и практики семейных врачей, это говорит о том, что кризис с распространением Covid-19 не решается успешно. Лиене Ципуле, руководитель NMPD
Лиене Ципуле, руководитель NMPD

Сборная Латвии назвала первых трёх игроков, которые вызваны для подготовки к Олимпиаде-2022

Рудольф Балцерс ФОТО: Latvijas Hokeja federācija

Федерация хоккея Латвии (LHF) назвала первых трёх хоккеистов, которые получили вызов в сбрную на Зимние Олимпийские игры 2022 года.

Вызов получили форварды Рудольф Балцерс ("Сан-Хосе") и Земгус Гиргенсонс ("Баффало"), а также защитник Кристиан Рубинс ("Торонто Марлис", АХЛ).

Генеральный секретарь LHF Виестурс Козиолс отметил, что Латвия на Олимпиаде в Пекине хочет видеть всех своих сильнейших хоккеистов. "Мы выслали IIHF расширенный список игроков для участия в Олимпиаде, в котором есть также нападающий "Питтсбурга" Теодор Блюгер и вратарь "Коламбуса" Элвис Мерзликин. Почему в списке именно эти три хоккеиста, это нужно спрашивать у авторов списка", - сказал Козиолс в разговоре с агентством LETA.

Ожидается, что итоговые составы сборных на Игры-2022 будут объявлены в начале января. На Олимпиаде в Пекине снова смогут принять участие хоккеисты Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля. Сборная Латвии сыграет в группе "С" против Швеции, Финляндии и Словакии.


НАВЕРХ
Back