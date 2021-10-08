К концу сентября в публичном секторе вакцинацию прошли 69% работников

Больше всего вакцинированных среди работников здравоохранения - 83%, а также сотрудников библиотек - 74%. Также большой удельный вес привитых среди педагогов и преподавателей вузов.

Выше среднего показатель вакцинации музейных работников - 70%. Также привито 68% работников учреждений культуры, 65% сотрудников полиции и 54% пожарных.

Как заявил после заседания совета по кризисному управлению премьер-министр Кришьянис Кариньш, во всем публичном секторе будет введена обязанность привиться от Covid-19.

Министерства разработают рекомендации, как работодателям действовать в отношении вакцинации сотрудников. Если до сих пор обязательная вакцинация была установлена для медиков, педагогов и работников центров социального ухода, то теперь предусмотрена обязательная вакцинация всех работников публичного сектора - и государственного, и муниципального.