Пт, 8.10.2021
Мы видим, что перегружены больницы, лаборатории и практики семейных врачей, это говорит о том, что кризис с распространением Covid-19 не решается успешно. Лиене Ципуле, руководитель NMPD
Лиене Ципуле, руководитель NMPD
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Пабрикс: армия может оказать ограниченную поддержку в контроле ограничений

Артис Пабрикс ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Государственная полиция пока что не просила привлечения армии для контроля новых ограничений Covid-19, однако эта поддержка может быть ограничена, сообщил агентству LETA министр обороны Артис Пабрикс.

Помощь полиции Национальных вооруженных сил, в том числе Земессардзе, может быть очень ограничена, так как вооруженные силы сейчас заняты исполнением служебных обязанностей, а также оказывают поддержку в охране латвийско-белорусской границы. Напомним, с начала пандемии полиция ранее уже оказывала поддержку полиции, однако тогда ограничения были более строгими.

У армии нет неисчерпаемых ресурсов, кроме того, нужно помнить, что Земессардзе - это добровольная организация, в которой граждане принимают участие вне своих рабочих обязанностей, пояснил Пабрикс.

По его мнению, для контроля новых ограничений Covid-19 необходимо мобилизовать все доступные силы в Госполиции и муниципальных полициях. Кроме того, контролем новых ограничений должны заняться и владельцы торговых мест и мест развлечения. Такая практика используется и в других западных странах.

Если Министерство обороны получит от полиции просьбу об оказании поддержки, то она будет оценена.


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