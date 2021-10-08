Пабрикс: армия может оказать ограниченную поддержку в контроле ограничений

Помощь полиции Национальных вооруженных сил, в том числе Земессардзе, может быть очень ограничена, так как вооруженные силы сейчас заняты исполнением служебных обязанностей, а также оказывают поддержку в охране латвийско-белорусской границы. Напомним, с начала пандемии полиция ранее уже оказывала поддержку полиции, однако тогда ограничения были более строгими.

У армии нет неисчерпаемых ресурсов, кроме того, нужно помнить, что Земессардзе - это добровольная организация, в которой граждане принимают участие вне своих рабочих обязанностей, пояснил Пабрикс.

По его мнению, для контроля новых ограничений Covid-19 необходимо мобилизовать все доступные силы в Госполиции и муниципальных полициях. Кроме того, контролем новых ограничений должны заняться и владельцы торговых мест и мест развлечения. Такая практика используется и в других западных странах.