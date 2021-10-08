Covid-19: в Литве заразились еще 2403 человека, в Эстонии - 854

Литва

За минувшие сутки в Литве было выявлено 2403 новых случая заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 19 человек, сообщил в пятницу Департамент статистики.

Среди скончавшихся 13 не были привиты или были привиты не полностью.

В больницах Литвы сейчас проходят лечение 1444 человека, 133 из них находятся в реанимации.

За минувшие сутки в стране выполнено 15,8 тыс. молекулярных (ПЦР) тестов и 10,5 тыс. антигенных тестов на коронавирус.

Эстония

За минувшие сутки в Эстонии проанализированы 7058 тестов на коронавирус, позитивный результат дали 954 теста, скончались четверо зараженных коронавирусом.

По состоянию на утро пятницы стационарное лечение из-за симптомов коронавируса требуется в Эстонии 204 пациентам. Всего госпитализированы 248 человек, 167 из них (67,3 процента) не вакцинированы, курс вакцинации завершен у 81 человека (32,7 процента).