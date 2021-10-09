ФОТО ⟩ Гимнаст Нагорный сделал из подаренного Путиным BMW "монстрика"
Российский гимнаст Никита Нагорный показал фото обновлённого автомобиля, который он получил за победу на Олимпийских играх в Токио.
Российский гимнаст Никита Нагорный показал фото обновлённого автомобиля, который он получил за победу на Олимпийских играх в Токио.
Напомним, Нагорный получил от президента России Владимира Путина, как и все призёры Олимпиады, автомобиль BMW. Свой автомобиль пятой серии гимнаст решил отдать на детейлинг.
Ему полностью обтянули автомобиль белой матово-перламутровой плёнкой, капот плёнкой серого цвета, и, судя по всему, специалисты обратили внимание ещё и на фары. Наклейку "Команда России" гимнаст снял.
На Олимпийских играх 2020 года в Токио Никита Нагорный, Денис Аблязин, Давид Белявский и Артур Далалоян завоевали золотые медали в командном многоборье. Также Нагорный выиграл бронзу в личном многоборье и в упражнениях на перекладине.