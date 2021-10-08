Невакцинированные жители могут не соблюдать самоизоляцию после возвращения из 9 стран ЕС

Невакцинированным жителям не нужно будет соблюдать самоизоляцию, прибывая в Латвию из Испании, Лихтенштейна, Сан-Марино, Монако, Мальты, Чехии, Венгрии, Польши и Ватикана.

Согласно данным SPKC, в середине недели 14-дневная кумулятивная заболеваемость на 100 000 жителей в Латвии составляла 580,9 случаев, а неделей ранее она была 398 случаев. Средний уровень заболеваемости в странах ЕС и ЕЭЗ сейчас составляет 150,6 случая.

В Эстонии показатель вырос и за неделю достиг 658,6 (неделей ранее - 529,9). В свою очередь в Литве показатель вырос с 645,7 до 795,5.

В свою очередь за пределами ЕС и ЕЭЗ самоизоляцию невакцинированным нужно будет соблюдать после возвращения из Великобритании, Канады, Сингапура, Иордании, Австралии и Украины. В списке "зеленых" стран сейчас Катар, Уругвай, Руанда, Чили, Саудовская Аравия, Южная Корея, Новая Зеландия, Таиланд, Кювейт, а также специального административного района Макао и специального административного района Гонконг.

После возвращения в Латвию из стран, в которых 14-дневная кумулятивная заболеваемость Covid-19 на 100 000 жителей превышает 75, обязательно необходимо соблюдать десятидневную самоизоляцию. Самоизоляцию могут не соблюдать лица с сертификатом, подтверждающим вакцинацию или перенесенное заболевание.