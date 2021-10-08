Мартиньш Ванагс: торговые центры не смогут разделить потоки вакцинированных и невакцинированных

"Магазины с товарами первой необходимости расположены в разных местах торгового центра, они не привязаны к конкретным входам, и ограничение потоков к ним также противоречит требованиям эвакуации и пожарной безопасности. Общие зоны торгового центра на самом деле похожи на улицу с различными магазинами", - пояснил Ванагс.

Поэтому организация предложила Министерству здравоохранения и Министерству экономики рассмотреть вариант, при котором проверка сертификатов о вакцинации проводилась бы у магазинов второстепенных товаров, а не у входа в торговый центр.

Ванагс подчеркнул, что, если настаивать на непродуманном решении по разделению потоков, большое количество торговых центров будет вынуждено разрешить доступ во все помещения торгового центра только вакцинированным лицам. Это, в свою очередь, будет означать, что, например, продуктовые магазины или аптеки в супермаркетах не будут доступны непривитым людям.

"В результате непривитые будут скапливаться в небольших продуктовых и других магазинах за пределами торговых центров, где плохая вентиляция и ниже возможность рассеивания посетителей по магазину, что еще сильнее усугубит эпидемиологическую ситуацию", - сказал Ванагс.

Центры вакцинации в торговых центрах, на долю которых в настоящее время приходится 25% всех проведенных вакцинаций, также придется закрыть, добавил он.

Как сообщалось, людям, которые не вакцинированы против Covid-19 или не переболели этим заболеванием, впредь будет разрешено делать покупки только в магазинах товаров первой необходимости,. Таким образом, им будет запрещен вход, например, в торговые центры, постановил минувшей ночью совет по кризисному управлению.

В секторе розничной торговли невакцинированные люди будут иметь доступ только к магазинам самых необходимых товаров.

Людям, имеющим сертификат о вакцинации или перенесенном заболевании, будет разрешено посещать и другие торговые точки, в которых должны быть обеспечен контроль посетителей. И в магазинах, и на рынках посетители и работники должны будут правильно носить маски для лица.