Режим чрезвычайной ситуации может вступить в силу в ночь на субботу

В свою очередь министр юстиции Янис Борданс во время заседания отметил, что факт, что регулирование вступит в силу почти незамедлительно - правильное решение. Ранее предусматривалось, что изменения вступят в силу в понедельник.

Цитсковскис проинформировал, что

торговые места, которые смогут посещать лица без ковид-сертификата - это продовольственные магазины, аптеки, магазины оптики, магазины по торговле кормом для животных, места продажи прессы, магазины продажи товаров гигиены, телекоммуникационные магазины и автозаправочные станции.

В этих местах на одного посетителя будет необходимо обеспечить 25 квадратных метров.

В свою очередь места, работающие в безопасном режиме, на одного посетителя должны будут обеспечить 15 квадратных метров.

Также Цитсковскис рассказал, что в выходные и праздничные дни в торговых центрах смогут работать только продовольственные магазины, аптеки, магазины оптики, магазины по торговле кормом для животных, места продажи прессы, магазины продажи товаров гигиены, телекоммуникационные магазины. Кроме того, будут доступны услуги ремонта обуви и химчистки.

Рейрс предложил непривитым работником публичного сектора искать работу в частном

Непривитым от Covid-19 работникам публичного сектора следует искать работу в частном секторе, заявил в пятницу на внеочередном заседании правительства министр финансов Янис Рейрс.

Министр отметил, что в частном секторе имеется более 20 000 свободных рабочих мест, поэтому работникам публичного сектора, которые не хотят вакцинироваться, необходимо подумать о переходе на работу в частный сектор.

"Мы должны поддерживать тех работников публичного сектора, которые решили привиться", - сказал Рейрс.

Министр сообщения Талис Линкайтс отметил, что было бы только логично, если бы госсектор показывал пример всему остальному обществу, но должна быть ясная формулировка, которая позволит работодателям госсектора требовать у работников вакцинации.

Напомним, объявить режим ЧС на три месяца министры и эксперты решили на заседании Совета по кризисному управления.

Планируется, что люди, которые не привиты от Covid-19 и не переболели коронавирусом, в дальнейшем смогут совершать покупки только в магазинах товаров первой необходимости и будут лишены возможности посещать, например, большие магазины.

После заседания совета премьер-министр Кришьянис Кариньш заявил, что планируется также сократить время работы магазинов.

Везде, где возможно, и в публичном, и в частном секторе призывают работать удаленно.

Также принято решение ввести ограничения для привитых, например, на мероприятиях в "зеленом", то есть безопасном режиме будут введены дополнительные эпидемиологические требования - нужно будет находиться в масках, соблюдать дистанцию, также планируется ввести ограничения на количество участников на определенных мероприятиях.

Предусмотрено, что люди с сертификатом Covid-19 смогут и далее оказывать и получать услуги очно, соблюдая требования эпидемиологической безопасности.

Школьники после объявления чрезвычайного положения продолжат учиться очно, но будет значительно сокращен объем занятий образования по интересам. Учителя и учащиеся всех классов во всех помещениях должны будут находиться в масках, а тестирование школьников будет проводиться по крайней мере раз в неделю.