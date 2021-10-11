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Об этом не рассказывают в школах. Современная молодёжь округляет глаза и непонимающе мотает головой, когда слышит об этом. Но когда узнаёшь и осознаёшь, как привычные для нас нынче вещи происходили несколько десятков лет назад, начинаешь особенно ценить достижения технического прогресса и удобство, которое они нам обеспечивают.

Если бы рядовая советская хозяйка, которой чуть более чем полвека назад повезло обзавестись стиральной машиной, знала бы, как будет работать, например, стиральная машина Beko в 2021 году, то для неё это стало бы откровением посильнее того, что люди могут летать в космос!

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Сегодня – один цикл стирки, раньше – целый день работы

Сегодня нам кажется само собой разумеющимся положить в барабан стиральной машины грязное бельё, добавить в определенный отсек необходимые моющие средства, нажать пару кнопок и забыть об этом белье до момента, когда его уже нужно будет сушить. Но стоит мысленно вернуться буквально на полвека назад, чтобы осознать, как много полезных усилий за это время приложили инженеры и разработчики бытовой техники, чтобы облегчить наш быт.

Первые стиральные машины в СССР начали производить в 1950 году в Риге, так что и большинство этих агрегатов носили название столицы Латвии. Тогда возможность постирать в «машине-полуавтомате» два килограмма белья считалась чуть ли не чудом. Теперь же самые маленькие стиральные машины Beko (глубиной от 41,5 до 44 см) стирают за раз до 6 кг белья. А большие семьи могут выбрать модели ещё большей вместимости – вплоть до 10 кг за раз. В 60-е годы прошлого века это означало бы 5-6 стирок вместо одной в наши дни!

Разные режимы для стирки одежды и тканей разных типов? Нет, разработчики первых советских стиральных машин о таком, скорее всего, и не задумывались. Одежду просто закладывали в бак, заливали горячим мыльным раствором и запускали так называемые мешалки-активаторы. Проще говоря, лопасти, которые вращали одежду в мыльной воде. Длилась фаза активной стирки всего 6-8 минут. Потом нужно было переводить машинку в режим отжима. Тогда насос перегонял мыльную воду в другой отсек стиральной машинки. Её можно было слить в канализацию, а можно было использовать для повторной стирки. Отжим занимал тоже минут 5-6. Затем полоскание. Чистую воду заливали в бак с одеждой, прокручивали лопасти в течение 3-4 минут и снова включали отжим. Полоскали 2-3 раза. После этого бельё готово!

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Используется не только вода, но и пар

В прошлом веке процесс стирки был разбит на короткие циклы, каждый из которых нужно было запускать вручную, да ещё и проводить определённые манипуляции: сливать или доливать воду. Так что в общем процесс занимал не час и не два и требовал не только постоянного присутствия, но и активного участия человека.

Сегодня стиральные машины Beko предлагают пользователям программу Xpress для быстрой ежедневной стирки, которая длится всего 28 минут. Более того, те самые 2 кг белья, вмещавшиеся в первые стиральные машины-полуавтоматы, в Beko можно постирать и вовсе за 14 минут на программе Super Xpress.

И в наши дни, в случае со стиральной машиной Beko, можно выбирать из множества программ стирки в зависимости от типа белья.

Кроме воды и моющего средства в стиральных машинах Beko используется пар. Так, технология SteamCure именно за счёт пара более бережно удаляет загрязнение с тканей. Ну и совершенно немыслимая для времён стиральной машины «Рига» функция – это SteamCure Hygiene+. Здесь пар используется для того, чтобы по завершению цикла стирки удалить с вещей 99,9% известных аллергенов.

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Комфорт и удобство стали неотъемлемыми

Функция отжима белья в первых стиральных машинах массового производства – это отдельная, достойная особого внимания история. В комплекте с более ранними моделями шло специальное устройство для прокручивания белья вручную между двумя тугими валиками. Чтобы его использовать, с одежды приходилось срезать пуговицы: иначе те ломались. Потом их пришивали на высохшую одежду вновь.

Более поздние модели машинок-полуавтоматов были оснащены центрифугой, которая «выбивала» влагу из белья. Центрифуги продавались и отдельно. Некоторые хозяйки, ввиду очевидной сложности использования в быту стиральных машин того времени, предпочитали стирать бельё руками и приобретали именно центрифугу исключительно для отжима.

Сейчас, когда в стиральных машинах Beko можно регулировать скорость вращения барабана при отжиме от 400 до 1400 оборотов в минуту, обеспечивая более бережный или более эффективный отжим, прежний порядок с отрезанием пуговиц кажется невероятно неудобным и даже странным. В 1975 году в СССР стали производить стиральные машины-автоматы с функциями полностью автоматического полоскания и отжима белья. Тогда необходимость в срезании пуговиц отпала, но, тем не менее, одежда после такой довольно агрессивной стирки и ещё более нещадного отжима порой выглядела очень «замученной».

Это сегодня из стиральной машины Beko хлопковую или, например, шерстяную вещь можно достать в ещё лучшем виде, чем она была до стирки. Это – благодаря специализированным программам для разных типов тканей.