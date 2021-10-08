Фото ⟩ airBaltic создала в небе уникальный рисунок

Этот полет проходил в рамках регулярного обучения студента в Академии пилотов airBaltic и выполнялся вместе с опытным инструктором. Для полета использовался Diamond DA40 – самый эффективный из учебных самолетов, которые доступны на данный момент.

Исполнительный директор airBaltic Мартин Гаусс (Martin Gauss) в связи с этим отметил: "С начала пандемии airBaltic осуществила значительные преобразования, ускоряя изменения, которые необходимы для будущего роста. За последние 26 лет мы добились значительных достижений и хорошо подготовлены к тому, чтобы выйти из кризиса еще сильнее. Мы благодарим наших сотрудников, пассажиров и партнеров, которые были с нами в этом путешествии".

ФОТО: airBaltic

Авиакомпания была учреждена в начале осени 1995 года, когда Латвийское государство и Scandinavian Airlines (SAS) договорились о создании совместного предприятия. 1 октября того же года airBaltic выполнила свой первый коммерческий рейс из Риги в Стокгольм на самолете SAAB 340. В октябре 1995 года airBaltic перевезла 4 400 пассажиров и выполнила 209 рейсов. За эти 26 лет airBaltic перевезла в общей сложности более 46 миллионов пассажиров и выполнила более 780 000 рейсов.