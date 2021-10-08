8 октября в одном абзаце ⟩ Новые ограничения, очередной перл Левитса и небесные художества airBaltic

События дня в одном абзаце: Президент Эгил Левитс снова отличился громкой цитатой, а Янис Рейрс отправил непривитых работников публичного сектора искать работу в сектор частный. airBaltic нарисовала в небе уникальный рисунок - цифру 26, а вот инфектолог Уга Думпис в свою очередь нарисовал очень мрачную картину - говорит, закрывать надо все и на несколько недель. В Риге наконец начали подключать отопление всем, даже должникам. Тем более, что синоптики сделали не самый приятный прогноз на ближайшую неделю. На десерт - литовский эксперт рассказал, к чему приведет приход Lidl на наш рынок - можно ждать ценовых войн!

Все обсуждают: Несомненно, тема дня - новые ограничения. Понятно, что они будут введены, а вот какие конкретно - кажется, это не до конца знают даже сами министры, чем уж говорить о рядовых жителях, которые, кстати, не остаются в стороне и активно комментируют происходящее. Тем более, что поводы слуги народа подкидывают постоянно. Что ж, продолжаем обсуждать и ждать решений, они уже не за горами.

Чем себя порадовать? Конечно же еженедельным обзором событий недели с ударной дозой иронии от Balticom. В центре внимания - Lidl, что же еще. Улыбнитесь!